Güncelleme: 20:30, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

MGK toplantısı sona erdi





Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 4,5 saat sürdü.

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