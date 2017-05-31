16:37, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Filipinler'deki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayının 129'a çıktığı bildirildi.

Filipinler Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Restituto Padilla, başkent Manila'da düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sıkıyönetim ilan edilen Marawi'deki çatışmalarda 19 sivilin ve 21 askerin öldüğünü, 89 Maute üyesinin öldürüldüğünü söyledi.

Padilla, ordunun Marawi'nin yaklaşık yüzde 90'ında kontrolü sağladığını ifade etti.

Kentteki çatışmanın, Ebu Seyyaf'ın liderlerinden İsnilon Hapilon'a yönelik operasyonun ardından çıktığını anımsatan Padilla, Hapilon'un hala Marawi'de olduğuna ve militanların bu nedenle bu kadar direnç gösterdiğine inandıklarını bildirdi.

Padilla, Marawi'den 960 sivilin kurtarıldığını, öte yandan bölgede bin kişinin hala mahsur kaldığının sanıldığını dile getirdi.

Uzmanların, dün internette yayınlanan ve Marawi'de rehin alınan Katolik rahip Teresito Suganob'un görüntülerini içeren videoyu değerlendirdiğini aktaran Padilla, videonun gerçek gibi göründüğüne işaret etti.

Padilla, 200 rehinenin kurtarılmasına yardımcı olmak için görüşebilecek kanallara ulaşmaya çalıştıklarına, rehinelerin güvende olması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarına işaret ederek videonun militanların ölüm kalım savaşı verdiğini gösterdiğini belirtti.

Restituto Padilla, "Kapana kısıldılar, kontrol altına alındılar. Teslim olmazlarsa asla canlı çıkamayacakları bölgedeler." dedi.

"BARIŞ KORİDORU" OLUŞTURULACAK

Bu arada Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sivillerin kurtarılmasının hızlandırılması ve yerinden edilmiş kişilere insani yardım ulaştırılması için "barış koridoru" oluşturulmasını kabul ettiğini açıkladı.

Abella, koridorun hükümet yetkilileri ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyeleri tarafından oluşturulacağını söyledi.

MARAWİ'DE NELER YAŞANDI

Filipinler'de ordu, geçen salı Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonun ardından çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşattı. Militanlarla ordu mensupları arasında bir haftadan uzun süredir süren çatışmada, şimdiye kadar 19'u sivil 129 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi ziyarette olan Devlet Başkanı Duterte, olayların alevlenmesi üzerine Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etti ve ziyaretini yarıda keserek ülkesine geri döndü.

Bu arada Marawi'deki katedrali, cezaevini ve iki okulu yakan militanlar, çarşamba günü aralarında bir rahibin de bulunduğu 11 kişiyi kaçırdı.

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Yönetici Sekreteri Laisa Alamia da pazar günü 200 bin nüfuslu kentin yüzde 90'ının tahliye edildiğini aktardı.

ARMM yönetimine bağlı kriz yönetimi merkezinden pazartesi günü yapılan açıklamada, Marawi kentinde 84 bin 460 kişinin yerinden edildiği belirtildi.

DEAŞ bağlantılı militanlar tarafından zorla çekildiği anlaşılan ve internet üzerinden yayınlanan videoda, militanların rehin aldığı rahip Suganob, kendisiyle aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişinin esir tutulduğunu söyledi. Suganob, militanların Filipinler yönetiminden kentteki askeri birlikleri çekmesini istediğini belirtti.

Kısmen yanmış ve enkaza dönmüş binaların önünde görülen Suganob, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye hitap ederek "Biz birkaç yıl daha sizinle yaşamak istiyoruz Sayın Duterte, biliyoruz ki yapabileceğiniz şeyler var." dedi.

Suganob, "Burada aralarında marangozların, hizmetçilerin, çocukların ve gençlerin ve sıradan Hristiyanların bulunduğu yaklaşık 200 kişi rehin tutuluyor." ifadesini kullandı.

Duterte, dün Davao kentinde MİKC temsilcileriyle Marawi'deki çatışmaları görüşmek için bir araya geldi. Görüşmede, Duterte, MİKC'den Marawi'deki sivillere insanı yardım sağlanması konusunda yardım istedi, MİKC de bu talebi olumlu karşıladı.

Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao'nun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.