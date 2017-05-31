16:45, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Ankara Kızılay'da bomba alarmı





Sokak trafiğe kapatılırken çevredeki binalar da boşaltılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başkentte Kızılay Selanik Caddesi'ndeki bomba ihbarının ardından çok sayıda polis bölgeye sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken çevredeki binalar da boşaltılıyor.

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