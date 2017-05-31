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LYS sınav yerleri erişime açıldı
LYS sınav yerleri erişime açıldı

LYS adaylarının sınava giriş yerleri açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üniversite adayları, giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden edinebilecek.

 



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