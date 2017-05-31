LYS sınav yerleri erişime açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Üniversite adayları, giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Diyarbakır'da yürütülen terör operasyonları sırasında, Lice ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.
İsrail'in Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi ile İbrahim Bilgen mezarı başında anıldı
Maddi sıkıntılar nedeniyle Lübnan'a giden binlerce Mardinli artık Türkiye'ye dönmeyi istiyor
Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için bugün son gün. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan'da bu sabah meydana gelen saldırıda Türkiye Büyükelçiliği'nin de zarar gördüğünü açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
Türk Kızılayının, Ramazan dolayısıyla 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemeleri yüklü insani yardım gemisi 2 Haziran'da Mersin'den, Somali'ye doğru hareket edecek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı
Doğansu Atış ve Tatbikat Alanı 12 gün süreyle "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildi
Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan hakkında, mayıs ayında dergide yer alan yazı dolayısıyla, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Tunceli'de jandarma karakoluna teröristlerce taciz ateşinde bulunulması üzerine bölgede operasyon başlatıldı
Dolar/TL, 8 Mayıs'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 3,5324'e kadar geriledi