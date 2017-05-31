17:14, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Nijerya'da yerel dilde eğitim kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ilk ve orta dereceli okullarda matematik ve fen bilimleri derslerinin yerel dillerde verilmesi kararlaştırıldı.

Ülkenin Bilim ve Teknoloji Bakanı Ogbonnaya Onu, Eğitim Bakanlığı ile alınan ortak karar üzerine öğrencilerinin bilgi ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla matematik ve fen bilimleri derslerinin ilk ve orta dereceli okullarda yerel dillerde öğretilmesine karar verildiğini açıkladı.

Onu, "Bir millet bilim ve teknoloji olmadan güçlenemez. Hayallerimizdeki ülkeyi kurmak ve Nijeryalıları güçlü bir millet yapmak için bilim ve teknolojiyi geliştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Karar sayesinde Nijeryalı öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerini daha iyi anlayabileceğini belirten Onu, Hindistan ve Çin'de bu derslerin ilkokullarda yerel dillerle öğretildiği örneğini verdi.

Bakan Onu, Nijerya'nın sosyo-ekonomik durumunun, bilim ve teknolojiye yeteri kadar önem verilmemesinden kaynaklandığını, matematik ve fen bilimleri derslerinin yerel dillerle öğretilmesiyle sorunun kısa sürede aşılacağını sözlerine ekledi.