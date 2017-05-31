17:30, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

El Bab'ta bomba patladı





Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'tan temizlenen El Bab'da teröristlerce daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle Özgür Suriye Ordusu mensuplarından 3'ü öldü, 4 ise yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle DEAŞ'tan temizlenen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolüne geçen El Bab'da, teröristlerce daha önce tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti. Patlamada ÖSO mensubu 2 asker olay yerinde hayatını kaybederken, 5'i ise yaralandı. Yaralı askerler, Kilis’in Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar, burada bekletilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 4 Suriyelinin tedavisi ise sürüyor.

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