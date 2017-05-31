El Bab'ta bomba patladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğiyle DEAŞ'tan temizlenen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolüne geçen El Bab'da, teröristlerce daha önce tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti. Patlamada ÖSO mensubu 2 asker olay yerinde hayatını kaybederken, 5'i ise yaralandı.
Yaralı askerler, Kilis’in Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralılar, burada bekletilen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 4 Suriyelinin tedavisi ise sürüyor.
BM, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani ihtiyaçların ana nedeninin İsrail işgali olduğunu açıkladı
Alman basını, Kabil'de, 2014'te, havaalanında görevli ISAF'a bağlı Ürdün askerleri ile bölgeye girmek isteyen konvoydaki Alman askerlerinin kavga ettiğini yazdı
Avustralya, çocuklara cinsel tacizden mahkum edilenlerin, yurt dışında çocuklara cinsel tacizde bulunmalarını önlemek için pasaportlarını iptal edecek. Ülkenin Dışişleri Bakanı Julie Bishop da tasarının "dünyada bir ilk" olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatın üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi
Yangon'un Tharkayta kasabasındaki iki Müslüman okulunun devlet tarafından kapatılması Müslüman halk tarafından protesto edildi
Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'tan temizlenen El Bab'da teröristlerce daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle Özgür Suriye Ordusu mensuplarından 3'ü öldü, 4 ise yaralandı
Nijerya'da ilk ve orta dereceli okullarda matematik ve fen bilimleri derslerinin yerel dillerde verilmesi kararı alındı
Filipinler'de Müslüman yoğunluklu Marawi'deki çatışmalarda ölenlerin sayısı 129'a yükseldi
Fransa Açık maçlarının oynandığı alanda şüpheli bir çanta bulundu
Dini nedenlerle veya farklı sebeplerle iş görüşmesinde el sıkışmayan kişileri işe almayan işverenler dolaylı olarak ayrımcılık yapmış sayılacak
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çekmeye karar verdiği iddia edildi
Suudi Arabistan'da silahlı bir kişi tarafından bir okula ateş açıldı.
DEAŞ, 2014'te üçte birini ele geçirdiği Irak topraklarındaki hakimiyet alanının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda, Türkiye ve İran'ın yapıcı bir yaklaşımı olduğunu söyledi
Suudi Arabistan, Güney Kore ile ülkenin doğusuna tersane kompleksi anlaşması yaptı
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Mehdi, "Türkmenlerin tüm hakları, kenti tek taraflı yöneten KYB ve bu partinin mensubu olan Kerkük Valisi tarafından gasbedilmiş durumda" açıklaması yaptı