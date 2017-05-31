17:50, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Arakanlı Müslümanlar okullarının kapatılmasını protesto etti





Yangon'un Tharkayta kasabasındaki iki Müslüman okulunun devlet tarafından kapatılması Müslüman halk tarafından protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar, Yangon'un Tharkayta kasabasındaki iki Müslüman okulunun Budist rahiplerin baskıları sonucu devlet tarafından kapatılmasını protesto etmek amacıyla sokakta iftar yaparak cemaatle namaz kıldı.

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