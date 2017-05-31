18:03, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Rusya, 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor





Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatın üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, bu kişilerin üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova hükümetinin 29 Mayıs'ta 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık olarak, aynı sayıda Moldovalı diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nikolay Mıyinya'nın Bakanlığa çağırılarak ilgili notanın verildiği kaydedildi. Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı Sözcüsü Ana Samson, 29 Mayıs'ta ülkedeki 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Moldova'nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Igor Dodon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararı "Stratejik partnerimiz Rusya'ya karşı alınan iğrenç bir tavır" olarak nitelendirmişti. Moldova hükümeti mart ayında, Rus istihbaratçıları son zamanlarda Rusya'yı ziyaret eden Moldovalı milletvekillerini, istihbarat yetkililerini ve Avrupa yanlısı siyasetçileri tehdit etmekle suçlamıştı.

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