Kabil'de Alman ve Ürdün askerleri kavga etmiş

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2014'ün sonunda, havaalanının askeri bölgesini kontrol etmekle görevli ISAF'a bağlı Ürdün askerleri ile bölgeye girmek isteyen bir konvoydaki Alman askerlerinin kavga ettiği ortaya çıktı.
Alman basınında yer alan haberlerde, Kabil'de, Alman ve Ürdün askerlerinin kavga ettiğine dair bazı görüntüler yayınlandı.
Bild gazetesinin haberinde, Kabil’de 2014’de meydana gelen olayda, havaalanının askeri bölgesini kontrol etmekle görevli ISAF'a bağlı Ürdün askerlerinin bölgeye girmek isteyen konvoydaki Alman askerlerine silah doğrultarak tehdit ediği belirtildi.
Ürdünlü askerlerin Alman askerini dövdüğü, yerde sürüklediği ve bir askere bilincini kaybedene kadar vurulduğu iddia edilen haberde, dövülen askerlerin eski Aman General Hans-Lothar Domröse'nin konvoyunda yer aldığı kaydedildi.
Konuyu araştıranların olay sırasında silahla ateş edildiğini de ileri sürdüğü aktarılan haberde, bu olayın Almanya tarafından bilinçli şekilde büyütülmediği ileri sürüldü.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, haberleri doğrulayarak, olayın Aralık 2014'te meydana geldiğini belirtti.
Flosdorff, "Alman askerleri üst düzeyli bir NATO subayına eşlik ediyordu ve güvenli bölgeye girmek istedi. Bu bölgede daha önce de saldırılar olmuştu. Askerler üzerinde belirli bir baskı olduğu için durum gerginleşti ve Alman askerleri ile Ürdünlü askerler arasında kavga çıktı. Olayda 4 asker yaralandı." dedi.
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Alman basını, Kabil'de, 2014'te, havaalanında görevli ISAF'a bağlı Ürdün askerleri ile bölgeye girmek isteyen konvoydaki Alman askerlerinin kavga ettiğini yazdı
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