Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:59, 31 Mayıs 2017 Çarşamba
Güncel
19:20, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısından çıkaracaklarını bildirdi.

Özlü, tasarının, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşmelerinde, tasarıya ilişkin hassasiyetleri dikkate aldıklarını, bu çerçevede metinde değişiklik yapacaklarını söyledi.

"MADDE 2'Yİ TAMAMEN TASARIDAN ÇIKARIYORUZ"

Bakan Özlü, "Madde 2'yi tamamen tasarıdan çıkarıyoruz, çıkarmayı teklif ediyoruz. Madde 2, zeytinlik sahası tanımlamasıyla ilgilidir. Bir ağaç da olsa iki buçuk ağaç da olsa zeytinlik alanı olarak kabul ediyoruz. Madde 3'te zeytinlik sahalarında cezalar ilgili maddeler vardı. Burada da cezaları artırıyoruz. 3 aya kadar olan ceza süresini 6 aya kadar hapis olarak kuvvetlendiriyoruz. 2 bin olan cezayı da 4 bine çıkarıyoruz." ifadesini kullandı. 

Madde 4'te tanımlanan Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kapsamında da değişlik önerdiklerini belirten Özlü, kurula sivil toplum kuruluşlarının daha fazla katılımını sağlayacaklarını söyledi.

Özlü, burada ticaret borsaları, yoksa ticaret ve sanayi odaları ile zeytin ve zeytin yağı ihracatçı birliklerini de bu kurula dahil etmeyi teklif ettiklerini bildirdi.

Tasarının, zeytinlik sahalarının konut olarak kullanımının önünü açabilecek düzenlemelerde içerdiğine ilişkin endişeler bulunduğunu vurgulayan Özlü, tasarıda yapılacak değişiklikle zeytinlik sahalarında konut, konaklama tesisi ve turistik tesisi yapılamayacağı kaydetti.

Özlü, "Cezaları artırıyoruz, kurulun yapısını değiştiriyoruz ve zeytinlik imara açılmasının önüne geçiyoruz. " ifadesini kullandı. 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş
'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş

"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi
LYS sınav yerleri erişime açıldı
LYS sınav yerleri erişime açıldı

LYS adaylarının sınava giriş yerleri açıklandı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı

Kızılay'da yapılan bomba ihbarı üzerine sokak trafiğe kapatıldı. yapılan inceleme sonrası ihbarın sahte olduğu anlaşıldı
Lice'deki çatışmada 3 asker şehit
Lice'deki çatışmada 3 asker şehit

Diyarbakır'da yürütülen terör operasyonları sırasında, Lice ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal
YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.
Mavi Marmara şehitleri anıldı
Mavi Marmara şehitleri anıldı

İsrail'in Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi ile İbrahim Bilgen mezarı başında anıldı
Lübnan'ın Mardinli kapıcıları
Lübnan'ın Mardinli kapıcıları

Maddi sıkıntılar nedeniyle Lübnan'a giden binlerce Mardinli artık Türkiye'ye dönmeyi istiyor
Vergi borcu yapılandırmasında son gün
Vergi borcu yapılandırmasında son gün

Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için bugün son gün. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.
Kabil'deki Türk Büyükelçiliği de hasar gördü
Kabil'deki Türk Büyükelçiliği de hasar gördü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan'da bu sabah meydana gelen saldırıda Türkiye Büyükelçiliği'nin de zarar gördüğünü açıkladı
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
Türk Kızılayının yardım gemilerinden ilki Somali için yola çıkıyor
Türk Kızılayının yardım gemilerinden ilki Somali için yola çıkıyor

Türk Kızılayının, Ramazan dolayısıyla 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemeleri yüklü insani yardım gemisi 2 Haziran'da Mersin'den, Somali'ye doğru hareket edecek
Darbeci Albay Öztürk'ün savunmasını görüntüler çürüttü
Darbeci Albay Öztürk'ün savunmasını görüntüler çürüttü

Darbe girişimi sırasında 33 Özel Kuvvetler personelini Genelkurmay komuta katına çıkaran eski Albay Doğan Öztürk'ün mahkemedeki savunmasını, Genelkurmay'daki görüntü kayıtları çürüttü.
Putin'den Türkiye'ye kısıtlamaları iptal eden kararnameye imza
Putin'den Türkiye'ye kısıtlamaları iptal eden kararnameye imza

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 