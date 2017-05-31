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Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a Ramazan yardımı
Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a Ramazan yardımı

TDV, Ramazan ayı vesilesiyle Arnavutluk’taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), Ramazan ayı vesilesiyle Arnavutluk’taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

Başkent Tiran’daki farklı noktalara yapılan yardımların yanı sıra Arnavutluk Engelli Çocukların Bakımı için Ulusal Aile Derneği’nde de yardımların dağıtımı için bir tören düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Baş, törende yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti.

Törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baş, "Türkiye olarak hepimiz birer Arnavutluk dostuyuz, her zaman Arnavutluk'un yanındayız. Arnavutluk ve Arnavutlar bizim için her zaman çok özel bir yere sahiptir." dedi.

Dernek Başkanı Şefket Taku da yardımlarından dolayı TDV'ye teşekkürlerini ileterek, asırlık Türk-Arnavut dostluğunun önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre TDV, Ramazan ayında Tiran ve İşkodra kentlerinde 880 gıda paketi dağıtacak ve yaklaşık bin kişiye iftar verecek.

 



İlgili Konular Arnavutluk Diyanet Vakfı ramazan
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