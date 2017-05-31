19:34, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vucic göreve başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan Meclisinde düzenlenen yemin töreninde konuşan Aleksandar Vucic, ülkesi ve halkı için tüm gücüyle mücadele etmeye hazır olduğunu belirterek "Geleceğe emin adımlarla ilerlemek benim vazifem. Sırbistan'ı daha istikrarlı ve daha zengin yapmak hayalim ve bunu gerçekleştirmek için çalışacağım." dedi.

Sırbistan'ın birliği için çalışacağını vurgulayan Vucic, "Bizler zamanla beklemeyi bıraktık. Suçluyu aramaya değil, kendi hatalarımıza yöneldik. Umut etmek yerine mücadele etmeyi öğrendik. Savaşa değil, yaşamaya inandık. Kendimize ve ülkemize inanmaya, böylece ortak kaderimizi inşa etmeye başladık." diye konuştu.

Vucic, cumhurbaşkanlığı görevi sırasında karşısına çıkacak zorlukları halkın desteğiyle aşmaya hazır olduğunu belirterek barış ve istikrarın, Sırbistan'ın yeni döneminde anahtar kelimeler olacağını belirtti.

Bağımsız ve egemen Sırbistan'ın sınırlarını korumaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Vucic, "Ülke olarak herhangi bir askeri ittifaka üye olmayacağız. Kendimiz olacağız. Donanımlı ve ihtişamlı bir Sırbistan ordusu oluşturacağız. Kimseye bağlı olmamak için uğraşacağız." ifadesini kullandı.

Kosova ile diyalog sürecine de değinen Vucic, her zaman Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü koruyacağını ancak Kosovalı Arnavutlarla görüşmeyi kabul edeceğini belirterek zira bununla barışı savunup koruduklarının altını çizdi.

Daha önceki hükümetlerde enformasyon ve savunma bakanlıklarının yanı sıra başbakan yardımcılığı da yapan Vucic, 2014 yılından beri başbakan olarak görev yapıyordu. Vucic, prosedür gereği dün başbakanlık görevinden istifa etmişti.