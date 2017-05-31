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'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş
'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş

"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, savunma yaptı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Eyyüp Gürler, darbe teşebbüsünden önce (13 Temmuz) Harp Akademileri Komutanlığı’nda yapılan ve iddianamede darbe toplantısı olarak geçen toplantıya katıldığını söyledi. 

Bu toplantıda olası terör eylemi karşısında alınacak önlemlerin konuşulduğunu dile getiren Gürler, toplantının kısa sürdüğünü savundu. 

"YURTTA SULH İSMİNİ MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Tuğgeneral Gürler, "Yurtta Sulh" ismini herkes gibi medyadan ve cezaevinde öğrendiğini öne sürdü. 

Gürler, birliklerin sevk ve idaresinin WhatsApp grubu üzerinden yapıldığını, askeri personelin sevk ve idaresinin bilgisini bu gruptan paylaştığını söyledi.

WhatsApp grubuna kendisini kimin dahil ettiğini bilmediğini savunan Gürler, "Bilgilendirmenin buradan yapılacağın söylenmesi üzerine, birlikleri buradan sevk ettikten sonra buradan bilgilendirici mesajlar attım." ifadesini kullandı.

Bu arada, iddianamede, Gürler'in grubun adını sabaha karşı "Yurtta Sulh Biziz" şeklinde değiştirdiği tespiti de yer alıyor.

"SİZ SAF MISINIZ YA?"

Gürler, Yurtta Sulh Konseyi'nden de haberinin olmadığını yineleyerek, bunun marjinal bir grubun eylemi olduğunu düşünemediğini anlattı. 

Bunun üzerine araya giren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Karakuş, "Siz saf mısınız ya?" dedi.

Bunu alkışlayan bazı şehit yakınları "Biz mi yaptık bu darbeyi?", "Allah belanızı versin" şeklinde Gürler'e tepki gösterdi.

"DÜNKÜ İFADEYİ BUGÜN REDDEDEBİLİYORLAR"

Daha sonra çapraz sorgusuna geçilen sanık Gürler'e çeşitli sorular yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel de 15 Temmuz yargılamalarında üst düzey yapının elemanlarının ölmeyi hiç göze almayıp öldürmeyi göze aldıklarını belirterek, "Hayatları takiyecilik, sahtecilik üzerine geçmiş, dünkü ifadeyi bugün reddedebiliyorlar. Marmaris'te rögar çukurunda yakalananlar 'orada değildim' ifadesi verdi." dedi.

Özel'in, yakalanınca üzerinde ele geçirilen 1 doları kimin verdiğini sorması üzerine sanık Gürler, "Cebimde her zaman dolar olur, kimin verdiğinin listesini tutmuyorum. Bu 1 doların da elime nereden geçtiğini bilmiyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti Sanık Gürler’'in çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşmayı yarına erteledi.



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