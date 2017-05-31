20:07, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Çekya bir tane bile mülteci kabul etmeyecek





Çekya İçişleri Bakanı Chovanec, "Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec, ülkesinin ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar mülteci kabul etmeyeceğini açıkladı. Chovanec, Çekya'da günlük olarak yayımlanan "Pravo" gazetesine verdiği röportajda, ''Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek.'' ifadelerini kullandı. Çekya hükümetinin sığınmacı kotası konusunda hemfikir olmadığına işaret eden Chovanec, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine sığınmacı kotasının uygulanması halinde bakanlık koltuğundan ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Chovanec, ''Sığınmacıların kabul edilmesini beklemiyorum çünkü kota sistemi kötü ve yürümüyor.'' şeklinde konuştu. Çekya'nın sığınmacı kotasını kabul etmemesi durumunda milyonlarca avroluk cezayla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Chovanec, bu rağmen geri adım atılmaması gerektiğini dile getirdi.

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