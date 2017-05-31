ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler

Oregon eyaletinin Portland kentinde geçen cuma biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına hakaret eden ve kendisini yatıştırmaya çalışan 2 kişiyi bıçaklayarak öldüren 35 yaşındaki Jeremy Christian, ilk duruşmasına çıkarıldı.
Mahkeme salonunda herhangi bir pişmanlık emaresi göstermediği kaydedilen katil zanlısının, "Amerika'nın düşmanlarına ölüm" ve "Burası Amerika, eğer konuşma özgürlüğünü beğenmiyorsanız çekip gidin" diye bağırdığı kayıtlara geçti.
Christian'ın ayrıca, "Siz buna terörizm diyorsunuz, ben vatanseverlik diyorum. Konuşma özgürlüğü ya da ölüm Portland; güvenli bir yeriniz kalmadı." şeklinde ifadeler kullandığı da belirtildi.
Cuma günü Portland'da bir trende meydana gelen olayda Christian, 4 çocuk babası Rick Best (53), Taliesin Myrddin Namkai Meche (23) ve Micah David-Cole Fletcher (21) adlı kişileri bıçaklamış, Best ile Meche aldıkları yaralar sonucunda hayatlarını kaybetmişti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Cuma günü Portland'daki şiddet içeren saldırılar kabul edilemez. Kurbanlar nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı durdular. Dualarımız onlarla." paylaşımında bulunmuştu.
Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler da "Lütfen kurbanların ailelerine, bu korkunç nefret suçu, bağnazlık ve terörist saldırı karşısında yaslarını tutma imkanını verin." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Amerikalı Müslümanlar arasında "İslamofobik" olarak değerlendirilen saldırıya ilişkin Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de bir açıklama yaparak, Trump'ın bazı söylemleriyle "bu tür bir İslamofobik atmosfere zemin hazırladığını" ve saldırıyla ilgili ifadelerinin yeterli olmadığını bildirmişti.
Amerikan medyasında, Christian'ın daha önceki sosyal medya paylaşımlarıyla "beyaz ırkçı" çevrelere yakın bir isim olduğu haberleri yer almış, polisin de bu çevrelerle ilgili soruşturmayı genişlettiği bildirilmişti.
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