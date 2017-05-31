Nijerya'da meclis üyesi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kaduna Eyaleti meclis üyesi Garba Durbunde'nin, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Durbunde'nin yardımcısı Tunde Adela yaptığı açıklamada, "Durbunde, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı." dedi.
İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) üyesi Durbunde'nin Abuja'dan döndüğü sırada kaçırıldığı belirtildi.
Durbunde son zamanlarda kaçırılan resmi olarak en yüksek mevkide olan kişi olma özelliği taşıyor.
Nijerya'da geçen hafta bir okula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen baskında 4 öğrenci kaçırılmıştı.
Birçok eyaletinde adam kaçırmanın cezası idam olan Nijerya'da fidye nedeniyle yerli ve yabancı şahıslara yönelik kaçırma hadiseleri sıkça yaşanıyor.
Nijerya'da Kaduna Eyaleti meclis üyesi Garba Durbunde, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.
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