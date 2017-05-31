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Ürdün'den İsrail'e 'Mescidi Aksa' notası
Ürdün'den İsrail'e 'Mescidi Aksa' notası

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi işgalcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne nota verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail polisi korumasında Yahudi işgalcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne nota verdiği bildirildi.

Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Bakanlığın Büyükelçiliğe teslim ettiği notada, Yahudi işgalcilerin geçen çarşamba ve hafta başından bu yana Mescidi Aksa'ya girişinin tekrarlandığı ifade edildi.

İsrail hükümetine bu tür saldırıları ve provokatif eylemleri hemen durdurma ve Ürdün'ün Müslümanların Kudüs'teki kutsal değerlerini koruma hakkına saygı gösterilmesi çağrısı yapılan notada, bu tür eylemlerin, Müslümanları provoke ettiği, İsrail ile Ürdün arasında yapılan barış anlaşmasının 9'uncu maddesini ihlal anlamı taşıdığı ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu kaydedildi.

Notada ayrıca, "Bu eylemler, iki ülkenin ilişkilerine zarar veriyor, gerginliği hafifletme ve Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihsel durumunu muhafaza etme çabalarını baltalıyor." ifadeleriyle uyarıda bulunuldu.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, sabah saatlerinde 150 Yahudi işgalcinin İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini bildirmiş, işgalcilerin Aksa'ya baskınlarının öğleden sonra da devam edeceğini belirtmişti.

 



İlgili Konular ÜRDÜN İsrail mescidi aksa
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