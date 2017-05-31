22:12, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, "Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır." açıklaması yapılarak. ABD yönetimine tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan tedbirler ile terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kapsamlı görüşüldüğü kaydedildi.

Sınır güvenliğinin tahkimi konusunda yapılan çalışmalar ile entegre sınır fiziki güvenlik sistemi hakkında kurula bilgi arz edildiği belirtilen bildiride, "Afganistan, Almanya, Belçika, Fransa, Irak, İngiltere, İsveç ve Pakistan'da yaşanan terör saldırılarının, Türkiye'nin terörü önlemeye yönelik iş birliği çağrılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilmiştir. DEAŞ'la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir." denildi.

PKK/PYD/-YPG'YE DESTEK MÜTTEFİKLE BAĞDAŞMIYOR

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, terörle mücadele dahil, siyasi ve askeri boyutlarıyla çok yönlü değerlendirildiği belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye yönelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır. Türkiye'nin Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulmak için, ülke genelindeki ateşkesi tahkim etmek ve güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere, Rusya Federasyonu ve İran'la birlikte tesis etmeye çalıştığı 'çatışmasızlık bölgelerinin', insani ve siyasi açıdan bölge barışına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerin yaşanılabilir hale gelmesiyle, yüz bini aşkın Suriyeli'nin yaşadıkları yerlere geri dönmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır."

"AB'YE ÜYELİK DESTEKLENİYOR"

Avrupa Birliği ile ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurula kapsamlı bilgi sunulduğu da aktarılan bildiride, "Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin, tam üyelik hedefi doğrultusunda, vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir." denildi.