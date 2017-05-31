Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:39, 31 Mayıs 2017 Çarşamba
Güncel
22:12, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi

MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, ABD yönetimine PKK/PYD-YPG'ye yapılan silah yardımı nedeniyle bunun dostlukla bağdaşmadığı tepkisi gösterildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, "Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır." açıklaması yapılarak. ABD yönetimine tepki gösterildi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan tedbirler ile terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen mücadelenin kapsamlı görüşüldüğü kaydedildi.

Sınır güvenliğinin tahkimi konusunda yapılan çalışmalar ile entegre sınır fiziki güvenlik sistemi hakkında kurula bilgi arz edildiği belirtilen bildiride, "Afganistan, Almanya, Belçika, Fransa, Irak, İngiltere, İsveç ve Pakistan'da yaşanan terör saldırılarının, Türkiye'nin terörü önlemeye yönelik iş birliği çağrılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilmiştir. DEAŞ'la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir." denildi.

PKK/PYD/-YPG'YE DESTEK MÜTTEFİKLE BAĞDAŞMIYOR

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, terörle mücadele dahil, siyasi ve askeri boyutlarıyla çok yönlü değerlendirildiği belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye yönelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır. Türkiye'nin Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulmak için, ülke genelindeki ateşkesi tahkim etmek ve güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere, Rusya Federasyonu ve İran'la birlikte tesis etmeye çalıştığı 'çatışmasızlık bölgelerinin', insani ve siyasi açıdan bölge barışına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerin yaşanılabilir hale gelmesiyle, yüz bini aşkın Suriyeli'nin yaşadıkları yerlere geri dönmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır."

"AB'YE ÜYELİK DESTEKLENİYOR"

Avrupa Birliği ile ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurula kapsamlı bilgi sunulduğu da aktarılan bildiride, "Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin, tam üyelik hedefi doğrultusunda, vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir." denildi.



İlgili Konular MGK
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Şırnak'ta askeri helikopter düştü
Şırnak'ta askeri helikopter düştü

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi

MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, ABD yönetimine PKK/PYD-YPG'ye yapılan silah yardımı nedeniyle bunun dostlukla bağdaşmadığı tepkisi gösterildi
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş
'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş

"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi
LYS sınav yerleri erişime açıldı
LYS sınav yerleri erişime açıldı

LYS adaylarının sınava giriş yerleri açıklandı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı

Kızılay'da yapılan bomba ihbarı üzerine sokak trafiğe kapatıldı. yapılan inceleme sonrası ihbarın sahte olduğu anlaşıldı
Lice'deki çatışmada 3 asker şehit
Lice'deki çatışmada 3 asker şehit

Diyarbakır'da yürütülen terör operasyonları sırasında, Lice ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal
YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.
Mavi Marmara şehitleri anıldı
Mavi Marmara şehitleri anıldı

İsrail'in Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi ile İbrahim Bilgen mezarı başında anıldı
Lübnan'ın Mardinli kapıcıları
Lübnan'ın Mardinli kapıcıları

Maddi sıkıntılar nedeniyle Lübnan'a giden binlerce Mardinli artık Türkiye'ye dönmeyi istiyor
Vergi borcu yapılandırmasında son gün
Vergi borcu yapılandırmasında son gün

Vergi borcu yapılandırılmasında ikinci taksit için bugün son gün. Ödeme yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.
Kabil'deki Türk Büyükelçiliği de hasar gördü
Kabil'deki Türk Büyükelçiliği de hasar gördü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afganistan'da bu sabah meydana gelen saldırıda Türkiye Büyükelçiliği'nin de zarar gördüğünü açıkladı
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama
Türkiye'den Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı
Türk Kızılayının yardım gemilerinden ilki Somali için yola çıkıyor
Türk Kızılayının yardım gemilerinden ilki Somali için yola çıkıyor

Türk Kızılayının, Ramazan dolayısıyla 15 ton un, şeker ve çeşitli gıda malzemeleri yüklü insani yardım gemisi 2 Haziran'da Mersin'den, Somali'ye doğru hareket edecek

Haberler

Bakanlar Kurulu sonrası OHAL açıklaması
Bakanlar Kurulu sonrası OHAL açıklaması

MGK'dan OHAL tavsiyesi kararı
MGK'dan OHAL tavsiyesi kararı

MGK ve Bakanlar Kurulu toplanacak
MGK ve Bakanlar Kurulu toplanacak

MGK toplantısı sonrası açıklama
MGK toplantısı sonrası açıklama

MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi

Yılın ilk MGK'sında alınan kararlar
Yılın ilk MGK'sında alınan kararlar

Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi

MGK'dan kritik açıklama
MGK'dan kritik açıklama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 