Güncelleme: 22:35, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Şırnak'ta askeri helikopter düştü





Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi. Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği belirtildi. VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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