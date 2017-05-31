Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi.
Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yazılı açıklaması şöyle;
31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.
Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kazaya ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından kurul üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı.
Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit askerlere Allah'tan rahmet dilediği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazanın ardından Şırnak'a gitti.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü.. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
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