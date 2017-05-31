Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:39, 31 Mayıs 2017 Çarşamba
Kıbrıs
22:35, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet
Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ve Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile 4 Haziran'da bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmede, Guterres'in Akıncı’yı, 5 Haziran Pazartesi günü Rum lider Anastasiadis ve kendisiyle BM Genel Merkezi’nde toplantı yapmak üzere New York’a davet ettiğini kaydeden Burcu, "Cumhurbaşkanımız bu davete olumlu yanıt vererek toplantıya katılacağını BM Genel Sekreterine iletti." dedi.

Sözcü Burcu, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın telefon görüşmesinden sonra yapılan istişarelerde 5 Haziran'da yapılması planlanan toplantının 4 Haziran Pazar akşamı yemekli bir toplantıya dönüştüğünü sözlerine ekledi.



İlgili Konular Guterres Akıncı kıbrıs
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet
Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ve Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile 4 Haziran'da bir araya gelecek
Ürdün'den İsrail'e 'Mescidi Aksa' notası
Ürdün'den İsrail'e 'Mescidi Aksa' notası

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi işgalcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne nota verdi
Nijerya'da meclis üyesi kaçırıldı
Nijerya'da meclis üyesi kaçırıldı

Nijerya'da Kaduna Eyaleti meclis üyesi Garba Durbunde, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.
ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler
ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler

ABD'nin Portland kentindeki ırkçı saldırıda iki kişiyi öldüren Amerikalı, çıkarıldığı mahkemede "Burası Amerika, eğer konuşma özgürlüğünü beğenmiyorsanız çekip gidin" diye bağırdı
Hamas İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor
Hamas, İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor

Hamas, Kudüs'teki işgal projesine ilişkin İsrail hükümeti tarafından onaylanan bir dizi kararın kabul edilemeyeceğini belirtti
Çekya bir tane bile mülteci kabul etmeyecek
Çekya bir tane bile mülteci kabul etmeyecek

Çekya İçişleri Bakanı Chovanec, "Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek" dedi
Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vucic göreve başladı
Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vucic göreve başladı

Sırbistan'da 2 Nisan'da yapılan seçimde oyların yüzde 55'ini alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandar Vucic, mecliste yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Tomislav Nikolic'den devraldı.
Filistinlilerin çektiği acıların ana nedeni İsrail işgali'
'Filistinlilerin çektiği acıların ana nedeni İsrail işgali'

BM, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani ihtiyaçların ana nedeninin İsrail işgali olduğunu açıkladı
Kabil'de Alman ve Ürdün askerleri kavga etmiş
Kabil'de Alman ve Ürdün askerleri kavga etmiş

Alman basını, Kabil'de, 2014'te, havaalanında görevli ISAF'a bağlı Ürdün askerleri ile bölgeye girmek isteyen konvoydaki Alman askerlerinin kavga ettiğini yazdı
Avustralya'dan çocuk tacizcilerine yönelik örnek uygulama
Avustralya'dan çocuk tacizcilerine yönelik örnek uygulama

Avustralya, çocuklara cinsel tacizden mahkum edilenlerin, yurt dışında çocuklara cinsel tacizde bulunmalarını önlemek için pasaportlarını iptal edecek. Ülkenin Dışişleri Bakanı Julie Bishop da tasarının "dünyada bir ilk" olduğunu söyledi.
Rusya 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor
Rusya, 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatın üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi
Arakanlı Müslümanlar okullarının kapatılmasını protesto etti
Arakanlı Müslümanlar okullarının kapatılmasını protesto etti

Yangon'un Tharkayta kasabasındaki iki Müslüman okulunun devlet tarafından kapatılması Müslüman halk tarafından protesto edildi
El Bab'ta bomba patladı
El Bab'ta bomba patladı

Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'tan temizlenen El Bab'da teröristlerce daha önce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle Özgür Suriye Ordusu mensuplarından 3'ü öldü, 4 ise yaralandı
Nijerya'da yerel dilde eğitim kararı
Nijerya'da yerel dilde eğitim kararı

Nijerya'da ilk ve orta dereceli okullarda matematik ve fen bilimleri derslerinin yerel dillerde verilmesi kararı alındı
Filipinler'deki çatışmalarda ölü sayısı artıyor
Filipinler'deki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Filipinler'de Müslüman yoğunluklu Marawi'deki çatışmalarda ölenlerin sayısı 129'a yükseldi
Fransa'da Roland Garros kortunda bomba paniği
Fransa'da Roland Garros kortunda bomba paniği

Fransa Açık maçlarının oynandığı alanda şüpheli bir çanta bulundu

Haberler

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum
Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum

BM'den Kıbrıs müzakereleri için karamsar açıklama
BM'den Kıbrıs müzakereleri için karamsar açıklama

Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi
Kıbrıs'ta 'iki toplumlu çözüme' destek eylemi

Akıncı: Ön şart kabul edecek durumumuz yok
Akıncı Ön şart kabul edecek durumumuz yok

Akıncı: Kıbrıs Türk tarafı, yeni bir Kıbrıs konferansına hazır
Akıncı Kıbrıs Türk tarafı yeni bir Kıbrıs konferansına hazır

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Rum tarafı Cenevre görüşmeleri için ön koşul koyma peşinde
Rum tarafı Cenevre görüşmeleri için ön koşul koyma peşinde

Akıncı: Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım
Akıncı Her iki tarafa da zamandan çok politik kararlılık lazım






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 