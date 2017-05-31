22:35, 31 Mayıs 2017 Çarşamba

Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet





BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ve Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile 4 Haziran'da bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Görüşmede, Guterres'in Akıncı’yı, 5 Haziran Pazartesi günü Rum lider Anastasiadis ve kendisiyle BM Genel Merkezi’nde toplantı yapmak üzere New York’a davet ettiğini kaydeden Burcu, "Cumhurbaşkanımız bu davete olumlu yanıt vererek toplantıya katılacağını BM Genel Sekreterine iletti." dedi. Sözcü Burcu, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın telefon görüşmesinden sonra yapılan istişarelerde 5 Haziran'da yapılması planlanan toplantının 4 Haziran Pazar akşamı yemekli bir toplantıya dönüştüğünü sözlerine ekledi.

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