Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
Görüşmede, Guterres'in Akıncı’yı, 5 Haziran Pazartesi günü Rum lider Anastasiadis ve kendisiyle BM Genel Merkezi’nde toplantı yapmak üzere New York’a davet ettiğini kaydeden Burcu, "Cumhurbaşkanımız bu davete olumlu yanıt vererek toplantıya katılacağını BM Genel Sekreterine iletti." dedi.
Sözcü Burcu, BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın telefon görüşmesinden sonra yapılan istişarelerde 5 Haziran'da yapılması planlanan toplantının 4 Haziran Pazar akşamı yemekli bir toplantıya dönüştüğünü sözlerine ekledi.
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ve Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile 4 Haziran'da bir araya gelecek
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