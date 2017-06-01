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Güncelleme: 02:17, 01 Haziran 2017 Perşembe

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Selimiye Camisi'nin "manevi şifreleri" | FOTO
Selimiye Camisi'nin

Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mimar Sinan'ın ustalık döneminin ve Türk-İslam medeniyetinin şaheseri olan Selimiye Camisi, mimarisinin yanında, yapıya yüklenen anlamlarla da hayran bırakıyor.

Rivayete göre, yaptırmak istediği cami için Hazreti Muhammed'in (SAV), rüyasında Edirne'yi işaret ettiği II. Selim, caminin Kavak Meydanı'nda yapılmasını ister.

Daha sonra Mimar Sinan tarafından temeli atılan ve 6 yıl süren inşaatın ardından, ustasının mütevazılığının önüne geçmesine neden olan Selimiye Camisi, mimarına "ustalık eserim" dedirtecek kadar tarihe not düşmüş bir yapı olarak serhat boyundan dünyayı selamlamaya devam ediyor.

Osmanlı Devleti'nin 11. Sultanı II. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve 6 yılda tamamlanan eser, mimari ve estetik değeri bakımından hala aşılamadı. Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, dantel gibi işlenmiş minberi, süslemeleri, planı ile kendisine hayran bırakan Selimiye'nin kendine özgü şifrelerinin de bulunduğunu söyledi.

İslam'ın şartları, farzları, tevhid inancının izlerini taşıyan Selimiye'nin bu anlamlarının camiyi daha anlamlı ve manidar kıldığını anlatan Hacıoğlu, "Selimiye'ye girer girmez sizi sarmalayan bir kubbe ile karşılaşırsınız, bu devasa kubbe, aslında Allah'ın birliğini, tekliğini anlatır. Caminin pencerelerinin 5 kademeli oluşu İslam'ın 5 şartını anlatır. 32 metre çapındaki dev kubbe İslam'ın 32 farzını işaret eder. 4 vaaz kürsüsü 4 mezhebi anlatır. Arka minarelerin 6 yollu olması imanın 6 şartını, minarelerin toplamda 12 şerefeli olması ise namazın 12 farzına yorulur." ifadelerini kullandı.

"Hasan Çelebi'nin çığlığını duyarım"

Kubbe yazılarını yazan hattat Hasan Çelebi'nin gözüne kaçan kireç tozunu, kalemlerini yıkadığı suyla silmesi sonucu kör olduğunu sonra da hayatını kaybettiğini anlatan Hacıoğlu, "Ne zaman bu kubbenin altına gelsem Hasan Çelebi'nin çığlığını duyarım. Öylesine bir hat uygulamıştır ki kubbenin altına iki dakika yatın ve bakın iki dakika sonra kubbe düzleşecektir. Hasan Çelebi caminin bittiğini görememiştir. İşte bu durumu bilenlerin, Hasan Çelebi'nin seslerini duyduğu söylenir." dedi.

Minaredeki gizem

Hacıoğlu, inceliğiyle ve uzunluğuyla dünyada tek sayılan minarelerdeki özelliğin Sinan'ın ustalığını ortaya koyması açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Minareler 3 yolludur. 82 metrelik minareye Mimar Koca Sinan 3 yolu yerleştirmiştir. Bu yollar sayesinde şerefelere çıkanlar birbirlerini görmezler. İlk yol 1. ve 3. şerefeye, ikinci yol 2. ve 3. şerefeye 3. yol ise direkt 3. şerefeye çıkar." diye konuştu.



İlgili Konular Mimar Sinan Selimiye Camisi
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