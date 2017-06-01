Güncelleme: 03:19, 01 Haziran 2017 Perşembe

BMGK'ya yeni geçici üyeler seçilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kendi gruplarında rakipleri olmadığı için Peru, Kuveyt, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili ve Polonya'nın iki yıllık süre için BMGK'ya seçilmeleri bekleniyor.

Tek aday olsalar bile ülkelerin Konsey'e seçilebilmesi için 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda kullanılan geçerli oyların üçte ikisini alması gerekiyor.

Cuma günü seçilecek beş yeni üye, 1 Ocak 2018'den itibaren Konsey'deki iki yıllık görevine başlayacak.

İTALYA KOLTUĞU HOLLANDA'YA DEVREDECEK

Halen Konsey'de görev yapan İtalya'nın resmi olarak bir yıl daha görev süresi bulunuyor. Ancak İtalya geçen yılki seçimde Batı Avrupa ve Diğerleri grubuna ayrılan iki koltuğa Hollanda ve İsveç ile aday olmuş seçimde İsveç gerekli oyu alarak Konsey'e seçilmişti.

Kalan tek koltuk için tekrarlanan turlarda İtalya ve Hollanda gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamayınca iki ülke anlaşarak iki yılı kendi aralarında paylaşmıştı.

Bu anlaşma doğrultusunda İtalya'nın 2018 için Konsey'den çekileceğini açıklaması ve buradan boşalacak koltuğa Hollanda'nın seçilmesi bekleniyor.