Güncelleme: 04:31, 01 Haziran 2017 Perşembe

Avro Grubu'na başkanlık makamı önerisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, avro para birimini kullanan AB üyesi 19 ülkenin oluşturduğu Avro Grubu maliyesinden sorumlu başkanlık makamı kurulması önerisinde bulundu.

AB Komisyonu, Avrupa’da Ekonomik ve Parasal Birliği güçlendirmeye yönelik teklif önerilerini içeren "Yansıma Belgesi"ni yayınladı.

Avro bölgesini bir araya getirecek yol haritası olarak nitelendirilen değişiklik önerilerinin yer aldığı belgede, 2025 yılına kadar Avro Bölgesi ekonomisini güçlendirmeye ve daha etkili hale getirmeye yönelik atılması gereken adımlar listelendi.

Belgede, AB’de bankaların pozisyonunun güçlendirilmesi için bankacılık birliğinin tamamlanması, bankacılık sektöründe risklerin paylaşımı ve sektörün kuvvetlendirilmesi için sermaye piyasası birliğinin hayata geçirilmesi ve Avrupa mevduat sigortası sistemi kurulması önerileri getirildi.

Ayrıca, ekonomik şoklar ve finansal krizler sırasında makro ekonomik istikrar sağlamak üzere ortak Avro Bölgesi bütçesi ve ortak borçlanılabilecek bir tahvil piyasası oluşturulması teklif edilen belgede, avro para biriminin Avrupa’nın en önemli ve somut başarısı olduğuna dikkat çekilerek, avro para birimini kullanan AB üyesi19 ülkenin oluşturduğu Avro Grubu maliyesinden sorumlu olacak sürekli bir başkanlık makamı kurulması önerisi yapıldı.