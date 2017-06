Güncelleme: 05:28, 01 Haziran 2017 Perşembe

Hollanda'da Willink, hükümet kurma görüşmelerine başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon ihtimallerini araştırma görevini alan Herman Tjeenk Willink, siyasi liderlerle görüşmelere başladı.

Willink, öncelikle sadece Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66), Yeşil Sol (GL) ve Hıristiyan Birlik Partisi (CU) liderleri ile görüşeceğini bildirdi.

Bugün VVD ve CDA liderleri ile görüşen Willink, hükümetin kurulması için zamanı boşa harcamak istemese de diğer yandan bu konuda aceleci davranma taraftarı olmadığını vurguladı.

Son hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüten 75 yaşındaki Willink basına yaptığı açıklamada, "Koalisyon görüşmelerinde ilk aşamada hemen müzakerelere geçmek istemiyorum. İlk önce herkesin asıl tercihi olan çoğunluk koalisyon hükümeti üzerinde araştırma yapacağım." ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN RUTTE, HÜKÜMETİN BİR AN ÖNCE KURULMASI TARAFTARI

CDA lideri Sybrand Buma görüşmeden sonra hiçbir açıklama yapmazken, VVD lideri Başbakan Mark Rutte, hükümetin bir an önce kurulması taraftarı olduğunu ifade etti.

Görüşmede hangi tavsiyelerde bulunduğunu açıklamayan Rutte, "Şu an çok karmaşık bir durum var. Hollanda'nın en büyük siyasi partisi olarak bu probleme çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Onun için dışarı bilgi vermemekte bazen bir çözüm olabilir. Hükümetin bir an önce kurulması ülkenin faydasına olacaktır." dedi.