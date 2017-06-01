09:36, 01 Haziran 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

- Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları katılacak.

(Şırnak)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Nijer Büyükelçisi Salou Gazibo ile Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul edecek, Muhtarlar Toplantısı'na katılacak ve muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/15.15/16.00/19.00/20.19)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde işçi ve memur sendikalarının temsilcileriyle iftarda buluşacak.

(Ankara/20.19)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Hotel'de Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/20.19)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın cenaze törenine katılacak.

(Samsun/16.37/Mersin/16.41)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İNTES'in iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/20.15)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları görüşülecek.

(TBMM/14.00)

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/13.00)



EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

(İstanbul/12.00)

2- TÜİK, 2016 yılı "Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, heyetler arası çalışma toplantısına katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edilecek olan Çavuşoğlu, mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

2- Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak.

(Leipzig)

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

(Sofya/15.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

ÖZEL HABER

1- TL ile ihracat rekor üstüne rekor kırıyor

- TL ile ihracat bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak 4 milyar 889 milyon dolar oldu

- 2017'nin ocak-nisan döneminde her ay rekor kıran TL ile ihracat, 4 ayın toplamında da rekora imza attı

- Geçen yıl ocak-nisan döneminde yüzde 4,6 olan toplam ihracat içinde TL'nin payı, 2017'nin ilk 4 ayında yüzde 9,6 oldu

- İthalatta TL kullanımı, bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5,2 milyar dolara çıktı

2- KOBİ kredileri 470 milyar liraya dayandı

- KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 17,6 yükselişle 467 milyar lirayı aştı

- Söz konusu dönemde müşteri sayısı yüzde 10,4 artarak 3 milyon 93 bin 764'e çıktı

- KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 23 milyar 508 milyon lira olurken, takipteki kredilerin toplam kredileri oranı yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti

3- "Şeker"in tadı kaçtı

- Yıl başından bu yana yatırımcısına en fazla kaybettiren emtia, fiyatı yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydeden şeker oldu

- Paladyum, yılın 5 ayında yüzde 19,5'lik artışla en fazla kazandıran emtia sıralamasında zirvede yer aldı

- Bu yılın 5 ayında emtia piyasasında işlem gören yatırım araçlarından 10'u yatırımcısına kazandırırken, 8'i kaybettirdi