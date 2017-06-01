Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Şehitlerimizi uğurluyoruz
- Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
- Törene, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları katılacak.
(Şırnak)
2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Nijer Büyükelçisi Salou Gazibo ile Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul edecek, Muhtarlar Toplantısı'na katılacak ve muhtarlarla iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/15.15/16.00/19.00/20.19)
3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde işçi ve memur sendikalarının temsilcileriyle iftarda buluşacak.
(Ankara/20.19)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Hotel'de Meral Akşener ile iftar yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/20.19)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Sarı'nın cenaze törenine katılacak.
(Samsun/16.37/Mersin/16.41)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İNTES'in iftar programına iştirak edecek.
(Ankara/20.15)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarıları görüşülecek.
(TBMM/14.00)
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/13.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.
(İstanbul/12.00)
2- TÜİK, 2016 yılı "Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar" bültenini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek, heyetler arası çalışma toplantısına katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından ayrı ayrı kabul edilecek olan Çavuşoğlu, mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek.
(Lefkoşa)
2- Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Almanya'da Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak.
(Leipzig)
3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Etap Avrupa Kıta Elemeleri C Grubu ikinci maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
(Sofya/15.00)
2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan ile Anadolu Efes karşılaşacak.
(İstanbul/20.00)
ÖZEL HABER
1- TL ile ihracat rekor üstüne rekor kırıyor
- TL ile ihracat bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak 4 milyar 889 milyon dolar oldu
- 2017'nin ocak-nisan döneminde her ay rekor kıran TL ile ihracat, 4 ayın toplamında da rekora imza attı
- Geçen yıl ocak-nisan döneminde yüzde 4,6 olan toplam ihracat içinde TL'nin payı, 2017'nin ilk 4 ayında yüzde 9,6 oldu
- İthalatta TL kullanımı, bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 5,2 milyar dolara çıktı
2- KOBİ kredileri 470 milyar liraya dayandı
- KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 17,6 yükselişle 467 milyar lirayı aştı
- Söz konusu dönemde müşteri sayısı yüzde 10,4 artarak 3 milyon 93 bin 764'e çıktı
- KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 23 milyar 508 milyon lira olurken, takipteki kredilerin toplam kredileri oranı yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti
3- "Şeker"in tadı kaçtı
- Yıl başından bu yana yatırımcısına en fazla kaybettiren emtia, fiyatı yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydeden şeker oldu
- Paladyum, yılın 5 ayında yüzde 19,5'lik artışla en fazla kazandıran emtia sıralamasında zirvede yer aldı
- Bu yılın 5 ayında emtia piyasasında işlem gören yatırım araçlarından 10'u yatırımcısına kazandırırken, 8'i kaybettirdi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
İtalya'nın Taormina beldesinde düzenlenen 43. G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde yapılacak toplantılarla son bulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.