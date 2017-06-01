Şehit komutan en son Kato Dağı'nda PKK'ya kan kusturuyordu

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve kalkışından kısa bir süre sonra ilk bilgilere göre yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu saat 20.55 sularında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 13 personel arasında bulunan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın koordinesinde, bölgede PKK'ya büyük darbe vurulan çok sayıda kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.
Tümgeneral Aydın, son olarak 19 Nisan'da başlatılan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı, 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 425 jandarma komando ve 450 güvenlik korucusunun görev yaptığı, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'ndaki "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman" operasyonunu koordine ediyordu.
PKK'ya yönelik olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen 43 gündür büyük başarıyla yürütülen, 7 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği operasyonda 60'ı aşkın mağara tespit edilmiş, bu mağaralarda bugüne kadar 719 silah, 363 bin 148 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirilmişti.
Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 28 Mayıs günü incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Kato Dağı bölgesinde karşılamış, Soylu'ya operasyonlarla ilgili bilgi vermişti.
Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, Erdoğan ayrıca Tümgeneral Aydın ile de telefonda görüşmüştü.
Tümgeneral Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK'nın yıllardır yığınak yaptığı bölgeye operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları iletmişti:
"Terörle mücadele tarihinin erişemediği miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Önümüzdeki günlerde bu mağara sayılarında artış olacak. Yine bu bölgede teçhizatların bulunmuş olması Türkiye genelindeki terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır."
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin yanı sıra Uludere ilçesinin Irak sınırında, PKK mensuplarının ülkeye sızmasını engellemek ve barınma alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu da kararlılıkla sürdürülüyor.
2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği, 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusunun da destek verdiği operasyonda, 6 günde 40 terörist etkisiz hale getirilmişti.
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Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü.. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
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