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Lavrov'dan 'DEAŞ ile PYD anlaştı' açıklaması
Lavrov'dan 'DEAŞ ile PYD anlaştı' açıklaması

Lavrov, DEAŞ'ın Rakka'dan Palmira'ya çatışmaksızın çekilmek üzere PKK/PYD-YPG ile anlaştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın çatışmadan Rakka'dan Palmira'ya çekilmek üzere PKK/PYD-YPG ile anlaştığı yönündeki açıklamaların yöneltildiği bir soruyu cevapladı.

PKK/PYD-YPG'nin bu yöndeki açıklamaları kabul etmediğini duyduğunu belirten Lavrov, buna karşın kendilerindeki bilgilerin farklı olduğunu anlattı.

Sergey Lavrov, iddiaları kastederek, "Rusya Savunma Bakanlığı bu bilgiyi teyit ediyor ve güvenilir verilere dayanıyor. Dahası bu bilgi duyulduktan sonra DEAŞ üyeleri Rakka'dan Palmira'ya doğru hareket etti. Bildiğiniz Rus kuvvetleri bu hareketi tespit ederek konvoylarını vurdu." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki DEAŞ hedeflerinin meşru hedef olduğunu vurgulayan Lavrov, tespit edildikleri yerde vurulacaklarını sözlerine ekledi.



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