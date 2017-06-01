Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olan, örgütün iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında doktor, gazeteci, muhasebeci, mermercilerin de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, savcılığın kakarı doğrultusunda şüphelileri yakalamak için Muğla, İstanbul, Samsun, Hatay, ve Kütahya'da başlattığı eş zamanlı operasyon devam ediyor.
Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
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Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu
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