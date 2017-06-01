Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:19, 01 Haziran 2017 Perşembe
Güncel
10:10, 01 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muğla merkezli 5 ilde,  FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca,  FETÖ ile irtibatlı olan, örgütün iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında doktor, gazeteci, muhasebeci, mermercilerin de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, savcılığın kakarı doğrultusunda şüphelileri yakalamak için Muğla, İstanbul, Samsun, Hatay, ve Kütahya'da başlattığı eş zamanlı operasyon devam ediyor.



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Ukrayna'dan Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat başladı
Ukrayna'dan Türkiye'ye kimlik kartıyla seyahat başladı

Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan ilk uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi
Şehit komutan en son Kato Dağı'nda PKK'ya kan kusturuyordu
Şehit komutan en son Kato Dağı'nda PKK'ya kan kusturuyordu

Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu
Selimiye Camisi'nin quot manevi şifreleri quot FOTO
Selimiye Camisi'nin "manevi şifreleri" | FOTO

Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor
Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi FOTO-VİDEO
'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi | FOTO-VİDEO

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen, sonraki dönemlerde sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'ndaki Has Oda'da 500 yıldır korunuyor ve sergileniyor
Şırnak'ta askeri helikopter düştü 13 şehit
Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü.. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi

MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, ABD yönetimine PKK/PYD-YPG'ye yapılan silah yardımı nedeniyle bunun dostlukla bağdaşmadığı tepkisi gösterildi
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş
'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş

"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi
LYS sınav yerleri erişime açıldı
LYS sınav yerleri erişime açıldı

LYS adaylarının sınava giriş yerleri açıklandı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı

Kızılay'da yapılan bomba ihbarı üzerine sokak trafiğe kapatıldı. yapılan inceleme sonrası ihbarın sahte olduğu anlaşıldı
Lice'deki çatışmada 3 asker şehit
Lice'deki çatışmada 3 asker şehit

Diyarbakır'da yürütülen terör operasyonları sırasında, Lice ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu
YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal
YÖK'ten akademik kadro ilanına iptal

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı için verdiği ve kamuoyunun eleştirisine konu olan akademik kadro ilan şartlarının, akademik teamüllere ve kriterlere uymadığının anlaşıldığı belirtildi.
Mavi Marmara şehitleri anıldı
Mavi Marmara şehitleri anıldı

İsrail'in Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi ile İbrahim Bilgen mezarı başında anıldı

Haberler

'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş
Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş

Darbeci Albay Öztürk'ün savunmasını görüntüler çürüttü
Darbeci Albay Öztürk'ün savunmasını görüntüler çürüttü

Denizli merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
Denizli merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları
İşte Genelkurmay başkanı Hulusi Akar'ın cevapları

'Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır
Tuzla Piyade Okulu' iddianamesi hazır

FETÖ'nün darbesini Akar'a tebliğ eden Dişli hakim karşısında
FETÖ'nün darbesini Akar'a tebliğ eden Dişli hakim karşısında

Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda
Akar'ın cevabı Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunda

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında 2. hafta
Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılması davasında 2 hafta






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 