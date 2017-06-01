10:10, 01 Haziran 2017 Perşembe

Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu





Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olan, örgütün iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı anlaşılan aralarında doktor, gazeteci, muhasebeci, mermercilerin de bulunduğu 8 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, savcılığın kakarı doğrultusunda şüphelileri yakalamak için Muğla, İstanbul, Samsun, Hatay, ve Kütahya'da başlattığı eş zamanlı operasyon devam ediyor.

İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.