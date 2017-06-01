09:56, 01 Haziran 2017 Perşembe

Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi bugün başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulaması bugün resmen başladığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından imzalanmıştı.



Ukrayna, uygulamayı 17 Mayıs, Türkiye ise 20 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

Türkiye ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla karşılıklı ziyaret yapmasına imkan tanıyan anlaşmanın imzalanmasının ardından, Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Pegasus'un PC1723 sayılı Kiev-Ankara uçağının inişinin ardından düzenlenen törende konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 14 Mart'ta imzalanan anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini ve kimlik kartıyla Türkiye'ye seyahatin başlaması sebebiyle mutlu olduğunu vurguladı.

Bu seferin tarihi bir nitelik taşıdığını ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ispatladığını belirten Sybiha, "Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla turist geldi. Türkiye'den Ukrayna'ya ise 200 binden fazla turist gitti. Bu anlaşma vesilesiyle bu sene bu sayılarda yüzde 30 oranında artış bekliyoruz." dedi.

"KİMLİK KARTI İLE İLE HİÇBİR SORUN YAŞAMADAN KONTROLDEN GEÇTİK"

Kimlik kartıyla Türkiye'ye gelen ilk kafilede yer alan Ukraynalı gazeteci Olga Vdovenko da vatandaşlarının Türkiye'ye ve Türklerin de Ukrayna'ya sadece kimlikle gelmesi nedeniyle çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye kimlik kartıyla gelen bu ilk kafilede olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Vdovenko, kimlik kartı ile hiçbir sorun yaşamadan kontrolden geçtiklerini söyledi.

Ankara'da 14 Mart'ta imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı kısa süreli seyahatlerinin kolaylaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan anlaşmaya göre, Türk ve Ukrayna vatandaşları seyahatlerinde 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla taraf ülkeye girip çıkabilecek, bu ülkeden transit geçebilecek.