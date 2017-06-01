Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:25, 01 Haziran 2017 Perşembe
Güncel
09:56, 01 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi bugün başladı
Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi bugün başladı

Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan ilk uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulaması bugün resmen başladığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankarada Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha tarafından imzalanmıştı.

Ukrayna, uygulamayı 17 Mayıs, Türkiye ise 20 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

Türkiye ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının sadece kimlik kartıyla karşılıklı ziyaret yapmasına imkan tanıyan anlaşmanın imzalanmasının ardından, Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Pegasus'un PC1723 sayılı Kiev-Ankara uçağının inişinin ardından düzenlenen törende konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, 14 Mart'ta imzalanan anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiğini ve kimlik kartıyla Türkiye'ye seyahatin başlaması sebebiyle mutlu olduğunu vurguladı.

Bu seferin tarihi bir nitelik taşıdığını ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ispatladığını belirten Sybiha, "Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyondan fazla turist geldi. Türkiye'den Ukrayna'ya ise 200 binden fazla turist gitti. Bu anlaşma vesilesiyle bu sene bu sayılarda yüzde 30 oranında artış bekliyoruz." dedi.

"KİMLİK KARTI İLE İLE HİÇBİR SORUN YAŞAMADAN KONTROLDEN GEÇTİK"

Kimlik kartıyla Türkiye'ye gelen ilk kafilede yer alan Ukraynalı gazeteci Olga Vdovenko da vatandaşlarının Türkiye'ye ve Türklerin de Ukrayna'ya sadece kimlikle gelmesi nedeniyle çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye kimlik kartıyla gelen bu ilk kafilede olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Vdovenko, kimlik kartı ile hiçbir sorun yaşamadan kontrolden geçtiklerini söyledi.

Ankara'da 14 Mart'ta imzalanan ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı kısa süreli seyahatlerinin kolaylaştırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan anlaşmaya göre, Türk ve Ukrayna vatandaşları seyahatlerinde 180 gün içinde toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla taraf ülkeye girip çıkabilecek, bu ülkeden transit geçebilecek.



İlgili Konular Ukrayna Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın askeri hedeflerini vurdu
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın askeri hedeflerini vurdu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki askeri hedefi vurarak imha etti
İçişleri'nden vali yardımcısı ve kaymakam atamaları LİSTE
İçişleri'nden vali yardımcısı ve kaymakam atamaları | LİSTE

İçişleri Bakanlığınca iki ile vali yardımcısı, 86 ilçeye de kaymakam atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK'ten 49 uydu kanalına rekor ceza
RTÜK'ten 49 uydu kanalına rekor ceza

RTÜK, arkadaş bulma yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışı gibi uygunsuz yayın yapan 49 uydu kanalına tarihinin en ağır cezalarını verdi
Şırnak'taki kazada şehit olan askerlerimize veda FOTO
Şırnak'taki kazada şehit olan askerlerimize veda | FOTO

Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için tören düzenlendi
Şırnak ve Diyarbakır'a hava harekatı
Şırnak ve Diyarbakır'a hava harekatı

Şırnak ve Diyarbakır kırsalına hava harekatı düzenlendi
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Muğla merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi bugün başladı
Ukrayna ile pasaportsuz seyahat dönemi bugün başladı

Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan ilk uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi
Şehit komutan en son Kato Dağı'nda PKK'ya kan kusturuyordu
Şehit komutan en son Kato Dağı'nda PKK'ya kan kusturuyordu

Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu
Selimiye Camisi'nin quot manevi şifreleri quot FOTO
Selimiye Camisi'nin "manevi şifreleri" | FOTO

Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor
Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi FOTO-VİDEO
'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi | FOTO-VİDEO

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen, sonraki dönemlerde sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'ndaki Has Oda'da 500 yıldır korunuyor ve sergileniyor
Şırnak'ta askeri helikopter düştü 13 şehit
Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü.. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi
MGK bildirisinde ABD'ye PYD tepkisi

MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, ABD yönetimine PKK/PYD-YPG'ye yapılan silah yardımı nedeniyle bunun dostlukla bağdaşmadığı tepkisi gösterildi
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş
'Ana darbe' sanığı yazıştığı grubun adını medyadan öğrenmiş

"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor
Zeytinlik sahalarına ilişkin düzenleme tasarıdan çıkarılıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta
TRT Genel Müdürlüğü için 3 isim Başbakanlıkta

RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi

Haberler

Ukrayna'dan Türkiye'ye pasaportsuz seyahate onay
Ukrayna'dan Türkiye'ye pasaportsuz seyahate onay

Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi
Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi

Ukrayna ile ortak askeri projelere başlanıyor
Ukrayna ile ortak askeri projelere başlanıyor

Ukrayna'dan Ankara uyarısı
Ukrayna'dan Ankara uyarısı

Erdoğan-Putin buluşmasının Ukrayna'da yankıları
Erdoğan-Putin buluşmasının Ukrayna'da yankıları

Kiev Büyükelçisinden Ukrayna'ya FETÖ uyarısı
Kiev Büyükelçisinden Ukrayna'ya FETÖ uyarısı

Ukraynalıların Türkiye'de vizesiz kalış süresi 90 güne çıktı
Ukraynalıların Türkiye'de vizesiz kalış süresi 90 güne çıktı

Ukrayna Büyükelçiliği: İstanbul’a gitmeyin
Ukrayna Büyükelçiliği İstanbul a gitmeyin






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 