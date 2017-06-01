Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:19, 01 Haziran 2017 Perşembe
Avrupa
10:13, 01 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Juncker'den Trump'a 'Ayrılma' çağrısı
Juncker'den Trump'a 'Ayrılma' çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması'ndan ayrılmaması çağrısında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Berlin'de katılığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile göz hizasında konuşmak için bazı şeyleri kontrol altına almak gerektiğini söyledi.

Transatlantik ilişkilerin sürmesinden yana olduğunu ifade eden Juncker, "Ancak, Amerikan Başkanı önümüzdeki birkaç saat veya günler içinde Paris anlaşmasından çekileceğini bildirmesi durumunda, bunun böyle olamayacağını söyleme görevi Avrupa'nındır." diye konuştu.

İklim değişiminin tehlikelerine dikkati çeken Juncker, burada sadece Avrupalı insanlığın geleceği değil, özellikle bunun başka yerlerde yaşayan insanların geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu kaydetti.

Juncker, "İklim değişimine karşı kararlı mücadeleyi yola koyamazsak 83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Juncker AB ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Juncker'den Trump'a 'Ayrılma' çağrısı
Juncker'den Trump'a 'Ayrılma' çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması'ndan ayrılmaması çağrısında bulundu
Lavrov'dan 'DEAŞ ile PYD anlaştı' açıklaması
Lavrov'dan 'DEAŞ ile PYD anlaştı' açıklaması

Lavrov, DEAŞ'ın Rakka'dan Palmira'ya çatışmaksızın çekilmek üzere PKK/PYD-YPG ile anlaştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Hollanda'da Willink hükümet kurma görüşmelerine başladı
Hollanda'da Willink, hükümet kurma görüşmelerine başladı

Hollanda'da, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon ihtimallerini araştırma görevini alan Willink, siyasi liderlerle görüşmelere başladı
Avro Grubu'na başkanlık makamı önerisi
Avro Grubu'na başkanlık makamı önerisi

AB Komisyonu, avro para birimini kullanan AB üyesi 19 ülkenin oluşturduğu Avro Grubu maliyesi için başkanlık makamı kurulmasını önerdi
BMGK'ya yeni geçici üyeler seçilecek
BMGK'ya yeni geçici üyeler seçilecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2018-2019 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda 2 Haziran Cuma günü seçim yapılacak
Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet
Guterres'den Akıncı ve Anastasiadis'a davet

BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ve Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile 4 Haziran'da bir araya gelecek
Ürdün'den İsrail'e 'Mescidi Aksa' notası
Ürdün'den İsrail'e 'Mescidi Aksa' notası

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi işgalcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne nota verdi
Nijerya'da meclis üyesi kaçırıldı
Nijerya'da meclis üyesi kaçırıldı

Nijerya'da Kaduna Eyaleti meclis üyesi Garba Durbunde, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.
ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler
ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler

ABD'nin Portland kentindeki ırkçı saldırıda iki kişiyi öldüren Amerikalı, çıkarıldığı mahkemede "Burası Amerika, eğer konuşma özgürlüğünü beğenmiyorsanız çekip gidin" diye bağırdı
Hamas İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor
Hamas, İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor

Hamas, Kudüs'teki işgal projesine ilişkin İsrail hükümeti tarafından onaylanan bir dizi kararın kabul edilemeyeceğini belirtti
Çekya bir tane bile mülteci kabul etmeyecek
Çekya bir tane bile mülteci kabul etmeyecek

Çekya İçişleri Bakanı Chovanec, "Çekya, ekim ayının ikinci yarısında düzenlenecek parlamento seçimlerine kadar bir tane bile mülteci kabul etmeyecek" dedi
Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vucic göreve başladı
Sırbistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Vucic göreve başladı

Sırbistan'da 2 Nisan'da yapılan seçimde oyların yüzde 55'ini alarak ilk turda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandar Vucic, mecliste yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Tomislav Nikolic'den devraldı.
Filistinlilerin çektiği acıların ana nedeni İsrail işgali'
'Filistinlilerin çektiği acıların ana nedeni İsrail işgali'

BM, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani ihtiyaçların ana nedeninin İsrail işgali olduğunu açıkladı
Kabil'de Alman ve Ürdün askerleri kavga etmiş
Kabil'de Alman ve Ürdün askerleri kavga etmiş

Alman basını, Kabil'de, 2014'te, havaalanında görevli ISAF'a bağlı Ürdün askerleri ile bölgeye girmek isteyen konvoydaki Alman askerlerinin kavga ettiğini yazdı
Avustralya'dan çocuk tacizcilerine yönelik örnek uygulama
Avustralya'dan çocuk tacizcilerine yönelik örnek uygulama

Avustralya, çocuklara cinsel tacizden mahkum edilenlerin, yurt dışında çocuklara cinsel tacizde bulunmalarını önlemek için pasaportlarını iptal edecek. Ülkenin Dışişleri Bakanı Julie Bishop da tasarının "dünyada bir ilk" olduğunu söyledi.
Rusya 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor
Rusya, 5 Moldovalı diplomatı sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 5 Moldovalı diplomatın üç gün içinde ülkeyi terk etmesini istedi

Haberler

ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler
ABD'li ırkçı saldırgandan mahkemede de ırkçı sözler

Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu
Beyaz Saray'dan Trump-Merkel gerginliğini yumuşatma operasyonu

ABD’den PYD'ye silah ve araç sevkiyatı
ABD den PYD'ye silah ve araç sevkiyatı

ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek
ABD Rakka'da PYD ile birlikte hareket edecek

Trump'ın 3 ay önce atadığı iletişim direktörü Dubke istifa etti
Trump'ın 3 ay önce atadığı iletişim direktörü Dubke istifa etti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye açıklaması

Tillerson'dan ABD Dışişleri'nde iftara izin yok
Tillerson'dan ABD Dışişleri'nde iftara izin yok

Almanya'dan ABD'ye eleştiri
Almanya'dan ABD'ye eleştiri






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 