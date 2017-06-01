Juncker'den Trump'a 'Ayrılma' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Berlin'de katılığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile göz hizasında konuşmak için bazı şeyleri kontrol altına almak gerektiğini söyledi.
Transatlantik ilişkilerin sürmesinden yana olduğunu ifade eden Juncker, "Ancak, Amerikan Başkanı önümüzdeki birkaç saat veya günler içinde Paris anlaşmasından çekileceğini bildirmesi durumunda, bunun böyle olamayacağını söyleme görevi Avrupa'nındır." diye konuştu.
İklim değişiminin tehlikelerine dikkati çeken Juncker, burada sadece Avrupalı insanlığın geleceği değil, özellikle bunun başka yerlerde yaşayan insanların geleceğiyle ilgili bir durum olduğunu kaydetti.
Juncker, "İklim değişimine karşı kararlı mücadeleyi yola koyamazsak 83 ülkenin yeryüzünden kaybolma riski var." değerlendirmesinde bulundu.
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