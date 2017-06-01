10:25, 01 Haziran 2017 Perşembe

Şırnak ve Diyarbakır'a hava harekatı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak ve Diyarbakır kırsalında düzenlenen hava harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle:

31 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde, Şırnak/İkiyakalar ve Diyarbakır/Lice’de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekâtı sonucunda, Şırnak/İkiyakalar’da bir mağara ve bir DOÇKA silah mevzii; Diyarbakır/Lice’de de BTÖ’ye ait bir barınma alanı imha edilmiş ilk tespitlere göre iki bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.