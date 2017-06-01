Birleşik Krallık'ta Theresa May'e 'korkak' suçlaması

Devlet televizyonu BBC'de dün akşam yayınlanan liderler tartışmasına Başbakan May'in genel başkanlığındaki Muhafazakar Partiden May'i temsilen İçişleri Bakanı Amber Rudd, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall, İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkan Yardımcısı Angus Robertson, Yeşil Parti Eş Başkanı Caroline Lucas ve Galler'in milliyetçi partisi Plaid Cymru lideri Leanne Wood katıldı.
Eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal yardımlar gibi alanlar başta olmak üzere muhafazakar hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikaları odağında 90 dakika süren programda siyasiler, seçim vaatlerini anlattı. Muhafazakar Parti temsilcisi dışındaki diğer konuşmacılar, Theresa May'i "cesaret yoksunu" olmak ve "tartışmadan kaçmak ve korkmak"la suçladı.
May'in programa katılmama kararını savunan Muhafazakar Partili İçişleri Bakanı Rudd ise "İyi bir lider olmanın bir parçası da iyi ve güçlü bir ekibe sahip olmaktır." dedi.
Ülkede 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçime ilişkin dün yayımlanan bir ankette iktidar partisinin oylarının beklenenin çok altına düşeceği tahmininde bulunuldu.
Ankete göre, Muhafazakar Parti genel seçimde 20 milletvekili az çıkararak tek başına hükümet şansını kaybedebilir, İşçi Partisi ise milletvekili sayısını 28 artırabilir.
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