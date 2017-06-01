Kızıldeniz'de petrol tankerine roketli saldırı

Bab'ul Mendep Boğazı'nda seyreden bir petrol tankerinin, Yemen kıyıları yakınındaki tekneden atılan RPG roketleri ile saldırıya uğradığı bildirildi.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, Yemen kıyıları yakınında bulunan bir tekneden, Bab'ul Mendep Boğazı'nda geçmekte olan Marshall Adaları bayraklı petrol tankerine RPG roketi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Petrol tankerinin Yemen'in Meyun Adası ile Cibuti'nin Seb Adaları arasında geçerken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, 3 RPG roketinin isabet ettiği gemideki çalışanların yara almadığı ifade edildi.
Açıklamada, Marshall Adaları bayraklı geminin Kızıldeniz'de seyir halinde varış limanına doğru yol aldığını, olayı faillerinin ortaya çıkarılması için gerekli araştırmanın ise devam ettiğini aktarıldı.
Çin'in Yulin kentinde kanatlı hayvanlar çiftliğinde çalışan bir kişide kuş gribi belirlendi. Kentte 20 binden fazla kümes hayvanı kuş gribi şüphesiyle itlaf edildi
Geçimlerini deve, at ve koyun yetiştiriciliğinden sağlayan bölge halkı, "lale denizi"nin gördüğü yoğun ilgiyi avantaja dönüştürmek için evlerini ziyaretçilere pansiyon olarak kiralıyor
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan Distortion sokak festivalinde ilk gün 16 kişi gözaltına alındı
Yemen kıyıları yakınından atılan 3 RPG roketi, Bab'ul Mendep Boğazı'nda Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine isabet etti
Gine'de bulunan FETÖ üyelerinin Maarif Vakfı'na devredilen okulun velilerine taciz mesajı attığı bildirildi
Zoran Zaev'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetine güven oylamasında 62 "evet", 44 "hayır" oyu çıktı
Birleşik Krallık'ta genel seçimde yarışacak siyasiler, canlı yayınlanan tartışma programına çıkmayı reddeden Başbakan Theresa May "korkaklık"la suçlanarak, eleştiri yağmuruna tutuldu
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması'ndan ayrılmaması çağrısında bulundu
Lavrov, DEAŞ'ın Rakka'dan Palmira'ya çatışmaksızın çekilmek üzere PKK/PYD-YPG ile anlaştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Hollanda'da, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon ihtimallerini araştırma görevini alan Willink, siyasi liderlerle görüşmelere başladı
AB Komisyonu, avro para birimini kullanan AB üyesi 19 ülkenin oluşturduğu Avro Grubu maliyesi için başkanlık makamı kurulmasını önerdi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2018-2019 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda 2 Haziran Cuma günü seçim yapılacak
BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ve Rum lider Anastasiadis'i telefonla arayarak New York'a davet etti. Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile 4 Haziran'da bir araya gelecek
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi işgalcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne nota verdi
Nijerya'da Kaduna Eyaleti meclis üyesi Garba Durbunde, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.
ABD'nin Portland kentindeki ırkçı saldırıda iki kişiyi öldüren Amerikalı, çıkarıldığı mahkemede "Burası Amerika, eğer konuşma özgürlüğünü beğenmiyorsanız çekip gidin" diye bağırdı