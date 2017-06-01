11:13, 01 Haziran 2017 Perşembe

Gine'de FETÖ'den velilere SMS'le taciz





Gine'de bulunan FETÖ üyelerinin Maarif Vakfı'na devredilen okulun velilerine taciz mesajı attığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gine Koordinatörü Selahattin Yazar, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların TMV'ye teslim edildiği ilk ülke olan Gine'de FETÖ mensuplarının öğrenci velilerini telefon mesajlarıyla taciz ettiğini bildirdi.

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