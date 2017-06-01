11:17, 01 Haziran 2017 Perşembe

Kopenhag'daki festivalin ilk gününde 16 gözaltı | FOTO





Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan Distortion sokak festivalinde ilk gün 16 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 4 gün sürecek sokak festivali "Distortion" başladı. Avrupa'da son dönemde yaşanan terör eylemleri göz önünde bulundurularak, festivalin giriş ve çıkış noktalarına beton bariyerler konuldu. Festivalde görev yapan polis sayısı da artırıldı. Kopenhag polisinden yapılan açıklamaya göre, Nörrebro semtinde sokak partileri ile başlayan Distortion'a ilk gün 80 bin kişi katıldı. Ayrıca ilk gün 16 kişi gözaltına alındı. Polis, 13 kişiye sokakta tuvalet ihtiyacını gidermekten dolayı para cezası kesildiğini açıkladı. Danimarka'nın diğer şehirleri ve Avrupa'nın bazı ülkelerinden çok sayıda turistin geldiği festivaldeki gürültüden rahatsız olan çok sayıda Nörrebro sakininin durumdan şikayetçi olduğu kaydedildi. Gece geç saatlerde ilk gün etkinliklerinin tamamlanmasının ardından çok sayıda katılımcı kent merkezindeki diğer mekanlarda eğlenmeyi sürdürdü. Sokak festivali Distortion Kopenhag'ın Vesterbro semtinde devam edecek.

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