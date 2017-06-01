RTÜK'ten 49 uydu kanalına rekor ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'NUN (RTÜK), arkadaş bulma yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışını gerçekleştiren 49 uydu kanalına tarihinin en ağır cezalarını verdiği bildirildi.
29 Nisan'da yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yurt dışından Türkiye'ye yönelik uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının cinsel içerikli ilaçların pazarlanması, kumar oynatılması veya arkadaş-eş bulma ile ilgili yayınlarına karşı getirilen sıkı yaptırımlar, RTÜK'ün toplantılarında ele alındı.
690 sayılı KHK'nın yayımlanmasının ardından bu tip yayınları yeni cezalar kapsamında incelemeye alan RTÜK, düzenlenen son 4 toplantıda uydu kanallarına tarihinin en ağır cezalarını verdi.
KHK ile getirilen cezaları dikkate alan Üst Kurul, yapılan incelemelerde uydu üzerinden "ahlaksız, dolandırıcı, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı, arkadaşlık hatları reklamı" yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi adlarla yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara beşer kez program durdurma ve en üst sınır olan bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında para cezası uyguladı.
Bu kapsamda, Anadolu TV, Anadolu Yurdum TV, ANC TV, Bedir TV, Ber TV, Berat, Derya TV, Dolunay İnt, Dolunay TV, Evin TV, Evren TV, Farklı TV, Ful TV, Genç, Hazan TV, Hlt TV, Hm, HTV, Kanal C, Kanal S, Maksim, Maxi TV, Maya TV, Medyam 14, Mega Müzik, Mega Suare, MGC, Nisa TV, One Best TV, Damla TV, Outlet TV, Park TV, Plus Music, Seymen TV, Shopping Channel, Sıhhat TV, Son Hedef TV, TV 2000, Turizm Türk, Vatan TV, World Beauty Channel, Yasin TV, Yek, Yeni Sinema TV, Yıldız Rize TV, Yurdum TV, 4 Eylül TV, Viva ve Em TV logolu 49 farklı yayın kuruluşuna ceza verildi.
Bu kanalların aynı tür programlara devam etmeleri durumunda önce 10 güne kadar yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.
690 sayılı KHK'nın 60. maddesiyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yasaklandı.
Ayrıca özel ücrete tabi numaralar kullanılarak izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği de düzenlendi.
KHK ile bu tür yayınları 1 yıl içerisinde 3 kez yapan kanallara lisans iptaline varan cezalar getirildi.
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RTÜK, arkadaş bulma yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışı gibi uygunsuz yayın yapan 49 uydu kanalına tarihinin en ağır cezalarını verdi
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