İçişleri'nden vali yardımcısı ve kaymakam atamaları | LİSTE

İçişleri Bakanlığı tarafından iki ile vali yardımcısı, 86 ilçeye de kaymakam ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yozgat Vali Yardımcılığına eski Adana Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Karabük Vali Yardımcılığına ise eski Burhaniye Kaymakamı Osman Yenidoğan atandı.
Atkaracalar Kaymakamlığına Çiftlik Kaymakamı Selami Korkutata,
Doğanhisar Kaymakamlığına Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Abdulkerem Abbasoğlu,
Uluborlu Kaymakamlığına Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Cem Gümrükçü,
Karacasu Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Güher Sinem Büyüknalçacı,
Nurdağı Kaymakamlığına Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Lokman Düzgün,
Akseki Kaymakamlığına Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Emin Nasır,
Karaburun Kaymakamlığına Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Özyüksel,
İscehisar Kaymakamlığına Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Öztabak,
Karabük/Yenice Kaymakamlığına Konya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Fatih Demirel,
Sarıcakaya Kaymakamlığına Gümüşhane Valiliği Kaymakam Adayı Recep Aydın,
İvrindi Kaymakamlığına Batman Valiliği Kaymakam Adayı Server Sinanoğlu,
Zara Kaymakamlığına Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Kızılgüneş,
Durağan Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Akın Oruç,
Mecitözü Kaymakamlığına Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Coşkun Doğan,
Çiftlik Kaymakamlığına Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Çağlar Partal,
Kumru Kaymakamlığına Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Deniz Kılınç,
Mudurnu Kaymakamlığına Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Efecan Şahin,
Bozkır Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Emre Öztürk,
Kozaklı Kaymakamlığına Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Halil Dalak,
Gölpazarı Kaymakamlığına Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Kadir Duman,
Güzelyurt Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Göze,
Hayrat Kaymakamlığına Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Şahin,
Kastamonu/Bozkurt Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Murat Acar,
Kepsut Kaymakamlığına Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Murat Atıci,
Çamlıhemşin Kaymakamlığına Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Okan Daştan,
Arapgir Kaymakamlığına Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Salih Sak,
Güney Kaymakamlığına Malatya Valiliği Kaymakam Adayı Sertaç Kırçuval,
Gölköy Kaymakamlığına Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Tuncay Kaldırım,
Havsa Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Ataman,
Çal Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Durani Dinç,
Yeniçağa Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Naim Akgül,
Erfelek Kaymakamlığına Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Murat Mete,
Pazaryeri Kaymakamlığına Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Bayram Sağır,
Seyitgazi Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Ramazan Cankaloğlu,
Yunak Kaymakamlığına Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Cıdıroğlu,
Sumbas Kaymakamlığına Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Coşkun,
Çekerek Kaymakamlığına Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Evren Çakır,
Avdavay Kaymakamlığına Isparta Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah Huzeyfe Çakmak,
Karahallı Kaymakamlığına Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Önder Çengel,
Emirgazi Kaymakamlığına Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Salih Çiğdem,
Aladağ Kaymakamlığına Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah Demirdağ,
Hacıbektaş Kaymakamlığına Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Yiğit Yaşar Demirer,
Uğurludağ Kaymakamlığına Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Emre Dündar,
Eldivan Kaymakamlığına Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Musa Göktaş,
Araç Kaymakamlığına Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Görmüş,
Gülnar Kaymakamlığına Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Ekrem Güngör,
Ulus Kaymakamlığına Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Recep Hasar,
Çardak Kaymakamlığına Rize Valiliği Kaymakam Adayı Murat Karaloğlu,
Eskil Kaymakamlığına Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Yavuz Kartal,
Altunhisar Kaymakamlığına Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Ercan Kayabaşı,
Düzköy Kaymakamlığına Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Emre Kılıç,
Taraklı Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Cihat Koç,
Babadağ Kaymakamlığına Rize Valiliği Kaymakam Adayı Tevfik Kumbasar,
Salıpazarı Kaymakamlığına Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Hilal Küsmez Günaydın,
Bayat Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Oğuzhan Ocak,
Lalapaşa Kaymakamlığına Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Şenol Öztürk,
İhsaniye Kaymakamlığına Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Alper Taş,
Balya Kaymakamlığına Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Topuz,
Yağlıdere Kaymakamlığına Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Hasan Uğuz,
Gülağaç Kaymakamlığına Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Kadir Ulusoy,
Beydağ Kaymakamlığına Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Gürkan Üçüncü,
Sulakyurt Kaymakamlığına Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre Vural,
İkizce Kaymakamlığına Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Ali Recai Yerlikaya,
Hüyük Kaymakamlığına Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Emre Zeyrek,
Ağlasun Kaymakamlığına Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Hasan Akbulut,
Harmancık Kaymakamlığına Van Valiliği Kaymakam Adayı Enis Aslantatar,
Araban Kaymakamlığına Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Emin Bağlı,
İhsangazi Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Faruk Canpolat,
Altıntaş Kaymakamlığına Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Musa Kazım Çelik,
Dodurga Kaymakamlığına Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Tayfun Deli,
Tomarza Kaymakamlığına Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Burak Dertlioğlu,
Yavuzeli Kaymakamlığına Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Murtaza Ersöz,
Günyüzü Kaymakamlığına Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Aydın Göçer,
Denizli/Kale Kaymakamlığına Uşak Valiliği Kaymakam Adayı Murat Güneş,
Isparta/Gönen Kaymakamlığına Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Gürbüz,
Almus Kaymakamlığına Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Hamza İnam,
Gündoğmuş Kaymakamlığına Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Nursel Karahan,
Küre Kaymakamlığına Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Fatih Kayabaşı,
Derepazarı Kaymakamlığına Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Selçuk Köksal,
Alpu Kaymakamlığına Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Özbay,
Boztepe Kaymakamlığına Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Sedat Özdemir,
Çobanlar Kaymakamlığına Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Faruk Özdemir,
Kabadüz Kaymakamlığına Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Uğur Özerdin,
Kazımkarabekir Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Ramazan Polat,
Gülşehir Kaymakamlığına Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Çağlar Tekin,
Ulaş Kaymakamlığına Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mahmut Sami Yılmaz,
Çavdarhisar Kaymakamlığına Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Kadir Yurdakul.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki askeri hedefi vurarak imha etti
İçişleri Bakanlığınca iki ile vali yardımcısı, 86 ilçeye de kaymakam atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK, arkadaş bulma yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışı gibi uygunsuz yayın yapan 49 uydu kanalına tarihinin en ağır cezalarını verdi
Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için tören düzenlendi
Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan ilk uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi
Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu
Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen, sonraki dönemlerde sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'ndaki Has Oda'da 500 yıldır korunuyor ve sergileniyor
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü.. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, ABD yönetimine PKK/PYD-YPG'ye yapılan silah yardımı nedeniyle bunun dostlukla bağdaşmadığı tepkisi gösterildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi
RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi