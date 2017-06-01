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Doğu Türkistan'ın lale denizi cazibe merkezi oldu
Doğu Türkistan'ın lale denizi cazibe merkezi oldu

Geçimlerini deve, at ve koyun yetiştiriciliğinden sağlayan bölge halkı, "lale denizi"nin gördüğü yoğun ilgiyi avantaja dönüştürmek için evlerini ziyaretçilere pansiyon olarak kiralıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)’a bağlı Tanrı Dağı eteklerindeki Qitai'de yetiştirilen rengarenk laleleri görmek için dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçi bölgeye geliyor.

Çin hükümeti tarafından İpek Yolu Projesi kapsamında cazibe merkezi haline getirilen, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki bölge "lale denizi" olarak anılırken, yılda yaklaşık 1 milyona yakın turist çekiyor.

Qitai'deki laleler, yöre halkının "kutsal su" dediği ve haftada en az iki kez yağdığı belirtilen yağmur sularıyla yetişiyor. Kazak nüfusun yoğun olduğu bölgede halk, çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.

Bölgedeki yetkililer, Tanrı Dağı eteklerinde yetiştirilen lalelerin daha değerli olduğunu ve Çin’in büyük şehirlerinde yoğun talep gördüğünü ifade ediyor. Yetkililerce "dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı bölge" olarak nitelendirilen Qitai'de geçimlerini deve, at ve koyun yetiştiriciliğinden sağlayan bölge halkı, lalelerin gördüğü yoğun ilgiyi avantaja dönüştürmek için evlerini ziyaretçilere pansiyon olarak kiralıyor.

Çin hükümetinin, karın bütün yıl eksik olmadığı bölgeyi turizme kazandırmak için son üç yılda 70 milyon yuan (yaklaşık 35 milyon lira) yatırım yaptığı belirtiliyor.

AT EV DEVE YETİŞTİRİYORLAR

Lalelerin yetiştiği bölgede ana geçim kaynakları arasında hayvancılık öne çıkıyor. Bu bölgeye yakın Barkol Kazak Özerk ilçesinin Seradlak köyündeki Kazaklar ağırlıklı olarak geçimlerini deve yetiştiriciliğinden sağlıyor.

Köy sakinlerinden Rahim Beg, köyde 165 ailenin bulunduğunu söyledi.

Devenin yanı sıra at ve koyun yetiştiriciliği yaptıklarını anlatan Rahim Beg, köylerinde binden fazla deve olduğunu belirtti. Rahim Beg, "Her ailenin en az 5 devesi var. Her deve ortalama 2 litre süt veriyor. Deve sütü hemen tüketilmesi gerektiğinden kilosu 30 yuandan (yaklaşık 15 lira) kooperatife veriyoruz. Her aile deve sütünden yıllık en az 6 bin yuan (yaklaşık 3 bin lira) gelir elde ediyor. Aynı zamanda devenin etinden ve yününden de yararlanıyoruz." dedi.

Köylerinde 500'ün üzerinde de at bulunduğunu dile getiren Beg, "Biz atın hem etinden hem de sütünden yararlanıyoruz fakat develerden aldığımız verim daha fazla." diye konuştu.

Beg, küçükbaş hayvancık da yaptıklarını belirterek, köylerinde aile başı ortalama 100 koyun olduğunu kaydetti.

Türk halkını bölgeye davet eden Beg, "Gelsinler görsünler. Biz onları çok güzel ağırlarız." ifadesini kullandı.

 



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Doğu Türkistan'ın lale denizi cazibe merkezi oldu

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