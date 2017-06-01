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Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor

Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya, sürücülerin, insansız hava aracı operatörlerinin ve diğer kullanıcıların konum hatalarını azaltmak için kendi Küresel Konumlama Sistemini (GPS) kuruyor.

Japon Uzay Araştırma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Ülkenin, Michibiki ile konum hatalarını, bazı tahminlere göre 10 metreden birkaç santimetreye kadar azaltması, ülkenin savunma kapasitesini artırması bekleniyor.

Japonya, Michibiki ile hem sürücüler hem de insansız hava aracı kullanıcıları için daha doğru bilgi sağlayabilecek.

Halihazırda ABD'nin GPS'ini kullanan Japonya, bölgesel uydu navigasyon sistemi Michibiki'nin ilk parçasını oluşturan uyduyu 2010'da fırlatmıştı.

Japon Uzay Araştırma Ajansı ve Mitsubishi Heavy Industries, Michibiki sistemini tamamlamak için gelecek bahara kadar iki uydu daha fırlatmayı planlıyor.



İlgili Konular Japonya gps
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Bilim Teknoloji Haberleri
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor
Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor

Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
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