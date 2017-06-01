Japonya kendi GPS'ini oluşturuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Japonya, sürücülerin, insansız hava aracı operatörlerinin ve diğer kullanıcıların konum hatalarını azaltmak için kendi Küresel Konumlama Sistemini (GPS) kuruyor.
Japon Uzay Araştırma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Ülkenin, Michibiki ile konum hatalarını, bazı tahminlere göre 10 metreden birkaç santimetreye kadar azaltması, ülkenin savunma kapasitesini artırması bekleniyor.
Japonya, Michibiki ile hem sürücüler hem de insansız hava aracı kullanıcıları için daha doğru bilgi sağlayabilecek.
Halihazırda ABD'nin GPS'ini kullanan Japonya, bölgesel uydu navigasyon sistemi Michibiki'nin ilk parçasını oluşturan uyduyu 2010'da fırlatmıştı.
Japon Uzay Araştırma Ajansı ve Mitsubishi Heavy Industries, Michibiki sistemini tamamlamak için gelecek bahara kadar iki uydu daha fırlatmayı planlıyor.
Japon GPS'i Michibiki'nin parçasını oluşturacak uyduyu taşıyan roket ülkenin güneyindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
WannaCry saldırısının arkasında olduğu düşünülen grup, NSA'dan çalındığı iddia edilen casus yazılımları satışa çıkaracağını ilan etti
Jüpiter'in ilk kez yakından gözlenen kutup bölgelerinde, ekvator ekseninde görülen statik hava akımlarının aksine dev kasırgaların oluştuğu türbülans alanları görülüyor
Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi
Amerikalı bilim adamları, tek bir hatırayı depolamak için beynin birbirinden uzak bölümlerinin harekete geçtiğini tespit etti
Çankırı'da, 2 milyar yıllık "siyanobakteri fosili" sergilenecek.
Bayburt'ta lise öğrencileri, görme engellilerin namaz kılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kıble yönünü bularak kişiyi sesli komut sistemiyle yönlendiren cihaz tasarladı
GTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göktürk, "Sosyal medya hesapları yahut diğer e-posta ya da benzeri hesaplarla diğer sitelere kolay giriş yolunun tercih edilmemesi gerekmektedir. Bu sitelerin sadece şifre toplamak amacıyla kurulmuş olması ihtimali büyüktür" dedi
Üç boyutlu yazıcılarda üretilen biyo-protez fare yumurtalıklarının yerleştirildiği fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi
NASA'nın Mars keşif aracı Opportunity, 2 yıl uzatılan keşif misyonunun yeni safhasında incelemeler yapacağı Perseverance Vadisi'ne ulaştı
Siber güvenlik uzmanları, dünyayı etkileyen Wanna Cry virüsüyle ilgili güvenilmeyen linklerin açılmaması ve işletim sistemiyle antivirüs programlarının güncellenmesi gerektiği uyarısını yaptı.
Bilim adamları, ilk kez bir mikro devreye bağlı yapay beyin hücreleri üretti
NASA Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan (Lepus) Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu 'ikiz galaksi' görüntüsünü kayda geçirdi
Göktürk-1 uydusunun fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma sürecinin devam ettiği ve 6 ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çekti
Otokar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda edinilen tecrübelerden yola çıkarak yeni kabiliyetler kazandırılan Altay Asimetrik Harp Tankı'nı üretti