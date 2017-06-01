12:04, 01 Haziran 2017 Perşembe

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın askeri hedeflerini vurdu





Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki askeri hedefi vurarak imha etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki askeri hedefi vurarak imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait korunaklı gözlem mevzisi ve gözlem kulesinin optik düzeneğinin vurularak imha edildiği bildirildi. Bakanlık, operasyonun görüntülerini paylaştı. Ermenistan ordusu dün Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açmış, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir mevziyi vurarak imha etmişti.

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