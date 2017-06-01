Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın askeri hedeflerini vurdu

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki askeri hedefi vurarak imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait korunaklı gözlem mevzisi ve gözlem kulesinin optik düzeneğinin vurularak imha edildiği bildirildi. Bakanlık, operasyonun görüntülerini paylaştı.
Ermenistan ordusu dün Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açmış, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir mevziyi vurarak imha etmişti.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki askeri hedefi vurarak imha etti
İçişleri Bakanlığınca iki ile vali yardımcısı, 86 ilçeye de kaymakam atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
RTÜK, arkadaş bulma yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışı gibi uygunsuz yayın yapan 49 uydu kanalına tarihinin en ağır cezalarını verdi
Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için tören düzenlendi
Muğla merkezli 5 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında 8 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Türkiye'ye kimlik kartıyla giriş yapan Ukraynalı kafileyi taşıyan ilk uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi
Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, PKK'ya yönelik Kato Dağı'nda 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu
Türk- İslam medeniyetinin, Osmanlı Cihan Devleti elinde zirveye ulaştığı dönemde Mimar Sinan tarafından inşa edilen şaheseri Selimiye Camisi, taşıdığı manalarla da ziyaretçilerini olduğu kadar, sanat tarihçilerini de kendisine hayran bırakıyor
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilen, sonraki dönemlerde sayısı sürekli artarak paha biçilmez bir hazine haline gelen Kutsal Emanetler, Topkapı Sarayı'ndaki Has Oda'da 500 yıldır korunuyor ve sergileniyor
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopter düştü.. TSK yaptığı açıklamada 13 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiride, ABD yönetimine PKK/PYD-YPG'ye yapılan silah yardımı nedeniyle bunun dostlukla bağdaşmadığı tepkisi gösterildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
"Ana darbe soruşturması" kapsamında 24 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savunma yapan eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, "Yurtta Sulh" adını ilk kez medyadan duyduğunu iddia etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilmesine olanak sağlayan düzenlemeyi' tasarıdan çıkaracaklarını söyledi
RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü için TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ergüner ve Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı'nın isimlerini Başbakanlığa bildirdi