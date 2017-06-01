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İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 12 ilçede çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giden ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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