12:26, 01 Haziran 2017 Perşembe

Flynn ve Cohen Temsilciler meclisine ifadeye çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i ifadeye çağırdı.

Komite başkanları Cumhuriyetçi Mike Conaway ve Demokrat Adam Schiff, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri kampanya dönemdeki eylemleri hakkında devam eden soruşturmamız kapsamında birkaç kişinin ifadeye çağrılması, şahsi ve ticari belgelerini vermesi için celp müzekkeresi çıkarttık" dedi.

Komite, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini ve Trump'ın ekibiyle ilişkilerinin niteliği hakkında soruşturma yürütüyor. Kongre dışında da Savunma Bakanlığı ve FBI gibi kurumların da yürüttüğü benzer başka soruşturmalar da var.

Kongre nezdindeki soruşturma kapsamında daha önce Trump'ın eski danışmanları Roger Stone, Paul Manafort ve Carter Page gibi isimler de ifade vermeye davet edilmişti.

Başkan'ın damadı ve yakın danışmanlarından Jared Kushner'ın de devam eden FBI soruşturmasının kapsamına dahil edildiği belirtiliyor. ABD medyasında çıkan haberlerde, Kushner'in Rus yetkililere gizli bir iletişim kanalı kurmayı önerdiği iddia ediliyor.