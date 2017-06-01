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Afganistan'da iki günde 2'nci bombalı saldırı
Afganistan'da iki günde 2'nci bombalı saldırı
Foto: Arşiv

Afganistan'da dün başkent Kabil'de düzenlenen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sonra bugün de Nangarhar vilayetindeki bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'da dün sabah da başkent Kabil'de düzenlenen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sonra bugün de Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, saldırganın, otomobile yerleştirdiği bombayı, Celalabad Havaalanı yakınındaki polis kontrol noktasına yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Hogyani, 1 polis ile 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün sabah da başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmişti.



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