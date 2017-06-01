Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas'ın kuzeyinde aylardır yaşanan toplumsal gerginliğin merkezi El-Huseyma'da gösterileri organize eden Rif Hareketi, üç günlük "genel grev" çağrısı yaptı.
Hareketin önde gelen isimlerinden Nebil Ehmecik, sosyal medyada yayımladığı video mesajında, gözaltına alınan göstericilere destek için El-Huseyma esnafını yarından itibaren üç gün boyunca kepenk indirmeye davet etti.
Ehmecik, bölge sakinlerinin genel grev nedeniyle mağdur olmamaları için alışverişlerini bugün yapmalarını istedi.
Rif Hareketi'nin çağrısı üzerine 18 Mayıs'ta bir günlük genel grev yapan bölge esnafının, yarın da çağrıya uyarak iş yerlerini açmaması bekleniyor.
Bölgede geçen yıl ekim ayından bu yana devam eden toplumsal gerginlik, mayıs ayında yeniden tırmandı. El-Huseyma merkezli kuzey bölgesindeki gösterilere destek amacıyla diğer bölgelerde de eylemler düzenleniyor.
Ülkenin kuzeyindeki gösterilerde şimdiye kadar, Rif Hareketi liderlerinden Nasır Ez-Zefzafi'nin de aralarında olduğu 40 kişi, "devletin bütünlüğüne ve birliğine kastettikleri" iddiasıyla gözaltına alınırken, Cezayirli bir gazeteci ise izinsiz çekim yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.
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Fas'ın kuzeyinde El-Huseyma'da gösterileri organize eden Rif Hareketi lideri Ehmecik, bölge sakinlerinin genel grev nedeniyle mağdur olmamaları için alışverişlerini bugün yapmalarını istedi.
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