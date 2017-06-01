Kıbrıs müzakerelerini Rum kesimindeki seçimler tehdit ediyor

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Şubat 2018'deki "başkanlık" seçimlerine hazırlanıyor. Son anketlere göre, seçimlerin ilk turunda bir sonuç alınması beklenmiyor. Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı, şimdiki lider Nikos Anastasiadis ve Demokrat Parti (DİKO) adayı Nikolas Papadopulos'un ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor.
Rum kesimindeki seçimlere 7 aydan fazla bir süre kalmasına rağmen Rum tarafındaki iç siyasetin Kıbrıs müzakerelerine olumsuz etki yaptığı, Anastasiadis'in seçimleri kazanmak için müzakere sürecini kullandığı yorumları öne çıkıyor.
Aynı görüşü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da dile getirmiş, Anastasiadis'in bu süreçte tribünlere ve zamana oynadığını söylemişti. Akıncı, "Seçim kazanmak çözümden daha önemli hale geldiyse buna da diyecek fazla bir şeyimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sözen yaptığı değerlendirmede, Rum lider Anastasiadis'in yaklaşan seçimler nedeniyle kapsamlı çözüm hedefinden uzaklaşmaya başladığına işaret etti.
"Rum lider, yan çizerek stratejisini 2018'in şubat ayında yapılacak seçimlere doğru ayarlamıştır." diyen Sözen, Rum liderin müzakerelerin çöküşünün sorumluluğunu Türk tarafına yükleyip, seçim kampanyasına yoğunlaşma yönüne gittiğini ifade etti.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Atun da Rum tarafındaki seçimin müzakerelere etkileyeceğini savunan uzmanlardan. Atun yaptığı açıklamada, Rum liderin şubat ayına yapılacak seçimlerden dolayı son 1,5 aydır iç seçmene yönelik oynadığını, seçimlerin müzakere masasını olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.
BM gözetiminde yapılan Kıbrıs müzakerelerinde BM'nin çabaları da şu ana kadar etkisiz kaldı. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin liderler arasında yürüttüğü mekik diplomasisi bir sonuç vermedi.
Kıbrıs müzakerelerine gelinen süreçte endişeli olduğunu ifade eden BM yetkilisi Eide "Endişeli olduğumu paylaşmak istiyorum. Sürecin sıkıntılı olduğu konusunda şu üç yıldaki herhangi bir dönemden daha fazla endişeliyim." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kıbrıs Rum yönetimindeki seçimlere yönelik anketler, Rumların 2017'de adada bir çözüm sağlanabileceği konusunda umutsuz olduğunu gösteriyor.
Yayınlanan bir ankete göre, "2017 yılı içinde Kıbrıs sorununun çözümünü ne kadar muhtemel görüyorsunuz?” sorusuna Rumların yüzde 62'si olumsuz yanıt verdi. Ankete katılanların sadece yüzde 11'i çözüme inandıklarını belirtti.
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Uzmanlar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Şubat 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinin, iki yıldır yoğun bir şekilde devam eden Kıbrıs'taki müzakere sürecini olumsuz etkilediğini belirtiyor
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