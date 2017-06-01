Kerkük'te bayrak krizi sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının kentteki kurum ve kuruluşlara silah zoruyla astırıldığını bildirdi.
Kazancı yaptığı açıklamada, "IKBY bayrağı Kerkük'teki devlet kurum ve kuruluşlarına ait binaların üzerine Kürt siyasi partilerine mensup silahlı kişiler tarafından baskı yapılarak zorla astırılıyor.'' dedi.
Kentte tek taraflı kararların uygulanması için kaba kuvvetin kullanılmasının büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan Kazancı, yapılanın Kerkük'teki renkler arasında birlikte yaşamı olumsuz yönde etkileyeceğini ve bundan da endişe duyduklarını ifade etti.
"HÜKÜMET KERKÜK'Ü İHMAL ETTİ"
Bağdat hükümetinin bayrak krizi konusundaki tutumunu "oldukça zayıf" diye nitelendiren Kazancı, "Bağdat, bu konuda yetersiz açıklamalardan başka hiçbir adım atmadı. Hükümet Kerkük'ü ihmal etti.'' şeklinde konuştu.
Kazancı, "Kerkük'te yaşanabilecek her türlü olumsuz gelişmeden Vali Necmettin Kerim sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.
Alman ordusuna mensup bir askerin Suriye'den gelmiş gibi davranarak kendi ülkesinden sığınma hakkı aldığının ortaya çıkmasının ardından, Alman İçişleri Bakanlığı binlerce sığınma başvurusunu yeniden inceleme kararı aldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyayev ülkesine siyasi sığınma talep edenleri kabul edeceği yönetmeliği imzaladı
Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, "Kerkük'te yaşanabilecek her türlü olumsuz gelişmeden Vali Necmettin Kerim sorumlu olacak" dedi
Uzmanlar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Şubat 2018'de yapılacak başkanlık seçimlerinin, iki yıldır yoğun bir şekilde devam eden Kıbrıs'taki müzakere sürecini olumsuz etkilediğini belirtiyor
Afganistan'da dün başkent Kabil'de düzenlenen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sonra bugün de Nangarhar vilayetindeki bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
Fas'ın kuzeyinde El-Huseyma'da gösterileri organize eden Rif Hareketi lideri Ehmecik, bölge sakinlerinin genel grev nedeniyle mağdur olmamaları için alışverişlerini bugün yapmalarını istedi.
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın avukatı Cohen ve eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn'in ifadesini almak istiyor
Çin'in Yulin kentinde kanatlı hayvanlar çiftliğinde çalışan bir kişide kuş gribi belirlendi. Kentte 20 binden fazla kümes hayvanı kuş gribi şüphesiyle itlaf edildi
Geçimlerini deve, at ve koyun yetiştiriciliğinden sağlayan bölge halkı, "lale denizi"nin gördüğü yoğun ilgiyi avantaja dönüştürmek için evlerini ziyaretçilere pansiyon olarak kiralıyor
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan Distortion sokak festivalinde ilk gün 16 kişi gözaltına alındı
Yemen kıyıları yakınından atılan 3 RPG roketi, Bab'ul Mendep Boğazı'nda Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine isabet etti
Gine'de bulunan FETÖ üyelerinin Maarif Vakfı'na devredilen okulun velilerine taciz mesajı attığı bildirildi
Zoran Zaev'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetine güven oylamasında 62 "evet", 44 "hayır" oyu çıktı
Birleşik Krallık'ta genel seçimde yarışacak siyasiler, canlı yayınlanan tartışma programına çıkmayı reddeden Başbakan Theresa May "korkaklık"la suçlanarak, eleştiri yağmuruna tutuldu
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD Başkanı Donald Trump’a Paris’te imzalanan İklim Anlaşması'ndan ayrılmaması çağrısında bulundu
Lavrov, DEAŞ'ın Rakka'dan Palmira'ya çatışmaksızın çekilmek üzere PKK/PYD-YPG ile anlaştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı