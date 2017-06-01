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Kerkük'te bayrak krizi sürüyor
Kerkük'te bayrak krizi sürüyor

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, "Kerkük'te yaşanabilecek her türlü olumsuz gelişmeden Vali Necmettin Kerim sorumlu olacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının kentteki kurum ve kuruluşlara silah zoruyla astırıldığını bildirdi.

Kazancı yaptığı açıklamada, "IKBY bayrağı Kerkük'teki devlet kurum ve kuruluşlarına ait binaların üzerine Kürt siyasi partilerine mensup silahlı kişiler tarafından baskı yapılarak zorla astırılıyor.'' dedi.

Kentte tek taraflı kararların uygulanması için kaba kuvvetin kullanılmasının büyük sorunlara yol açacağını vurgulayan Kazancı, yapılanın Kerkük'teki renkler arasında birlikte yaşamı olumsuz yönde etkileyeceğini ve bundan da endişe duyduklarını ifade etti.

"HÜKÜMET KERKÜK'Ü İHMAL ETTİ"

Bağdat hükümetinin bayrak krizi konusundaki tutumunu "oldukça zayıf" diye nitelendiren Kazancı, "Bağdat, bu konuda yetersiz açıklamalardan başka hiçbir adım atmadı. Hükümet Kerkük'ü ihmal etti.'' şeklinde konuştu.

Kazancı, "Kerkük'te yaşanabilecek her türlü olumsuz gelişmeden Vali Necmettin Kerim sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

 



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