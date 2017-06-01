13:32, 01 Haziran 2017 Perşembe

Özbekistan yabancılara siyası sığınma hakkı tanıyacak





Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyayev ülkesine siyasi sığınma talep edenleri kabul edeceği yönetmeliği imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev bir kararname imzalayarak ülkesinde 'siyasi sığınma hakkı verilmesi' yönetmenliğini onayladı. Kararname devlet başkanın resmi web sitesinde yayınlandı. Yeni yönetmeliğin 22'nci paragrafı uyarınca, Özbekistan Anayasanın 93'ncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı, Özbekistan Cumhuriyetine vatandaşlık ve siyasi sığınma talep edenlere sığınma verme hakkına sahiptir. Siyasi sığınma hakkı uluslararası ve ulusal hukukun ihlali olarak görülmeyen eylemleri için ülkesinde zulüm gören bireylere tanınıyor. Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Özbekistan, insan haklarını savunan uluslararası kuruluşlar tarafından bu hakları en çok ihlal eden ülkelerden biri olarak eleştiriliyordu.





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