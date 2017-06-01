Hüsnü Mahalli hakim karşısına çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, sosyal medya üzerinden ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunmasını yapan Mahalli, 40 yıldır gazetecilik yaptığını, ulusal ve uluslararası birçok yayın organında çalıştığını, dünyadaki ve bölgedeki savaşları takip ettiğini, çok sayıdaki liderle de karşılıklı dostluklar kurduğunu savundu.
Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önceki başbakan ve cumhurbaşkanlarıyla da görüştüğünü iddia eden Mahalli, şöyle devam etti:
"Bana yöneltilen suçlama hakikaten bana hakarettir. Twitter'da, Halid Meşal hakkında paylaştığım yazıda cumhurbaşkanının adı geçmediği gibi kendisinin bu olayla ilgisi de bulunmamaktadır. Halid Meşal'le dostluğum vardır. Bu dostluğa dayanarak o yazıyı yazdım. Mavi Marmara'da yapılanlara bizzat ben karşı koydum. Meşal'e hitaben, 'Halep'le ilgili ileri geri konuşuyorsun ancak Mavi Marmara'yı satanlara bir laf söylemiyorsun' anlamında yazı yazdım. Eğer kastım cumhurbaşkanının Mavi Marmaya'yı sattığını ifade etmek olsaydı, bunu açıkça yazardım. Bir sürü arkadaşımız da direkt cumhurbaşkanını hedef alacak şekilde bunu yazdı. Ben o zaman İHH'yı hedef almıştım. 'Niye sesinizi çıkarmıyorsunuz' anlamında bir şey yazmıştım. Cumhurbaşkanının adı asla geçmiyor."
Mahalli, 40 yıllık gazeteci olarak mesleki birikimini bu şekilde heba edecek birisi olmadığını ifade ederek, "2002-2011 arasında hükümetin dış politikasını destekliyordum. Bunu Türk ve Arap medyasında da yazdım. Bunu en iyi bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o dönem Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu'dur. 2011'den sonra hükümet bana göre yanlış yaptı. Gazeteci olarak eleştirmek benim hakkım. Elbette sınırları aşmadan, hakaret etmeden. Suçlandığım ve söylediğim her şey Türk ve yabancı medyada yer almıştır. Bana yöneltilen bu suçlama beni üzüyor. Suçsuz olduğumu ifade etmem dahi anlamsızdır. Suçsuzum, gerçekten bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN DA DAVAYA DAHİL
Dosyada müşteki olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılma talebini kabul eden hakim, Mahalli'nin de duruşmalardan bağışık tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Hüsnü Mahalli'nin ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret'' suçlarından, 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
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