Almanya sığınmacı dosyalarını yeniden inceleyecek

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ülkesi tarafından sığınmacı hakkı verilmiş binlerce dosyanın yeniden inceleneceğini açıkladı. Maiziere yeniden incelenecek dosyaların sayısının 100 bini bulacağını belirtti.
Alman İçişleri Bakanlığı'nın çarpıcı kararı kendini Suriyeli sığınmacı olarak gösteren bir Alman askerinin yakalanmasından sonra alındı. İlk etapta Alman asker Franco A. ile benzer zamanlarda sığınma hakkı verilen iki bin dosyanın inceleneceği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Nisan ayının son haftasında Alman polisi savcıların Franco A. olarak duyurdukları bir askeri göz altına almıştı.
Franco A.'nın Ocak 2016'da kendisini Suriyeli mülteci olarak kaydettirdiği ve askerin üstünde aralarında eski Alman Cumhurbaşkanı ve Adalet bakanının da bulunduğu beş olası hedefin yer aldığı bir saldırı listesine rastlandığı açıklandı.
Geçen hafta yakalanan 28 yaşındaki yüzbaşı Franco A. Fransa-Almanya sınırındaki Strasbourg yakınlarındaki bir askeri üste görev yapıyordu. Franco A. Avusturya'da Viyana havalimanında Şubat ayında dolu bir silahla yakalanmasının ardından Alman yetkililerin dikkatini çekti.
Asker hakkında yürütülen soruşturmada Franco A.'nın 2015 yılında Almanya'ya akın eden mültecilerin arasına karışarak kendisine sahte bir kimlik hazırladığı ortaya çıktı. Franco A. kendisini "David Benjamin" ismiyle Şam'lı bir manav olarak tanıttı.
Alman savcıları askerin aşırı sağcı görüşleri olduğunu, en az bir kişiyle suç ortaklığı yaptığını ve yabancılara suç atabilmek için saldırı planladığını açıkladı.
Alman ordusuna mensup bir askerin Suriye'den gelmiş gibi davranarak kendi ülkesinden sığınma hakkı aldığının ortaya çıkmasının ardından, Alman İçişleri Bakanlığı binlerce sığınma başvurusunu yeniden inceleme kararı aldı
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